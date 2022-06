Ma már nem csak a benzinnel és dízellel hajtott autók jellemzőek a közúton, hanem az elektromossággal hajtott autók is. Így elérkezett az idő, amikor a Teletank sorozatunk legújabb részében nem benzinkúton, hanem egy elektromos töltőoszlopnál kezdjük a mérési kört. Az útvonal közel azonos, ugyanúgy Budapest III. kerületéből indulunk, csak most nem a Bécsi, hanem a 11-es út mellől egy gyorstöltésre is képes töltőoszloptól, és ide is érkezünk vissza. A táv és az útvonal összetétele szinte azonos az eddig mért autókéval.

Az alany pedig a hazai villanyautó piac (új és használt egyaránt) egyik legkedveltebb modellje, a BMW i3. Ez a modell az egyik legérdekesebb a BMW történelmében, szupersportautókat idéző felépítése, formája, kidolgozása, filozófiája ma is egyaránt remek, kívánatos autó és vezetni is nagyon jó. Az idén leköszönő modellből egy utolsó szériás, Unique Forever kiadású i3s-t vittünk el a Teletank körre, hogy megnézzük, mennyit fogyaszt töltéstől töltésig.

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!

