A motorosport nagyjai között szerepel a neve, a sportautók legjobbjai között sorolják és szinte minden egyes modelljük egy-egy önálló ikon. A McLaren meghatározó az autózás szerelmeseinek legyen az bármelyik modell, a legkisebbtől a legkomolyabbig. A 650S Spider épp a belépőmodell, de V8-as motorja mér ennek is 650 lóerős, 5,6 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100-ra és eléri a 300 km/h-s sebességet is, ha van elég hely. De a számok messze nem mondják el, milyen felemelő érzés vezetni egy ennyire precíz, sportautónak született gépet. Szerencsére zárt pályán próbálhattuk ki, amiről videót is forgattunk nektek. Íme: