Egyszerűnek tűnik az autómosás, de mégsem feltétlenül az. Eltekintve attól, hogy a nem megfelelő alkalmazásával az autó nem lesz tökéletesen tiszta, bizonyos esetekben még kárt is tehetünk a járműben. Ezeket összegezték a Hankook szakemberei.

Az utastér és a karosszéria elhanyagolása

A nagytakarítás sokszor megáll a külső mosásnál, pedig a külső utókezelése és a belső tér tisztasága is a vezetésbiztonság része. Az utastérben a téli hónapok alatt a kárpitokban megtelepedett por és nedvesség allergiás reakciókat válthat ki és rontja a koncentrációt. Kiemelten fontos a szélvédők belső zsírtalanítása is: a rajtuk lévő vékony fátyolréteg az alacsonyan járó tavaszi napfényben vakító tükröződést okozhat. A takarítást érdemes a pollenszűrő cseréjével és a klímarendszer fertőtlenítésével teljessé tenni.

A karosszéria védelmére, tisztán tartására a minőségi viaszok vagy nanotechnológiás bevonatok nyújtanak megoldást, amelyek láthatatlan réteget képezve gátolják meg a szennyeződések megtapadását.

A magasnyomású mosó rossz használata

A legveszélyesebb hiba, ha a magasnyomású vízsugarat túl közelről, közvetlenül az abroncs oldalfalára irányítjuk. A koncentrált vízsugár olyan fizikai terhelést jelent, amely mikroszkopikus repedéseket okozhat a gumi szerkezetében. Ez a roncsolás kívülről gyakran nem látható, de a belső vázat gyengítheti. Ez később, nagy sebességnél vagy a nyári hőségben akár durrdefekthez is vezethet.

A biztonságos távolság legalább 40 centiméter, a vízsugarat pedig folyamatosan mozgatni kell a kerekek tisztításakor. Ez az eljárás nemcsak a gumit óvja, hanem a kerékcsapágyak és a fékrendszer érzékeny alkatrészeinek védelmét is szolgálja.

Agresszív vegyszerek és savas felnitisztítók

Sokan választanak erős zsíroldókat vagy savas kémhatású tisztítószereket a makacs fékpor eltávolítására. Ezek az anyagok azonban kiszáríthatják a gumit: kivonják belőle azokat az oxidációgátló összetevőket, amelyek a rugalmasságért és az UV-védelemért felelnek. Az eredmény idő előtti kirepedezés és az abroncs élettartamának rövidülése. A szakértők szerint a langyos, enyhén szappanos víz vagy a semleges pH-értékű speciális szerek a legbiztonságosabbak. Nincs szükség extra felszerelésre sem, egy puha kefével hatékonyan megtisztíthatók a kerekek.

Koszosan elrakott téli abroncsok

Gyakori hiba, hogy a leszerelt téli szettet alapos tisztítás és szárítás nélkül tesszük el a garázs mélyére. A gumira tapadt útszóró só és nedvesség a tárolás hónapjai alatt lassan roncsolja az anyagot, a felniken pedig korróziót okozhat. A kerekeket csak teljesen száraz állapotban, hűvös és fénytől védett helyen szabad tárolni. A felnire szerelt abroncsokat egymásra fektetve, a felni nélkülieket pedig állítva, havonta egyszer megforgatva őrizhetjük meg a legjobb állapotban.

Szilikon alapú gumifények használata

A látványos, csillogó hatás kedvéért sokan használnak olcsó fényező spray-ket. A kőolajszármazékot vagy szilikont tartalmazó szerek azonban elzárják a gumi pórusait, ami megakadályozza az anyag természetes “légzését” és rugalmasságának megőrzését. A csillogás helyett válasszunk vizes bázisú ápolószereket, amelyek valódi védelmet nyújtanak az UV-sugárzás ellen, anélkül, hogy károsítanák az abroncs kémiai szerkezetét.