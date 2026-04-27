Márciusban közel egy tucat jármű gyulladt ki az utakon, az esetek többsége pedig egyszerűen a karbantartás hiányára vezethető vissza – derült ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság friss adatiból.

A probléma nem önmagában a por vagy a sár: ezek akkor válnak igazán veszélyessé, amikor olajjal, üzemanyaggal vagy más folyadékkal keverednek.

A lerakódott kosz ugyanis szivacsként működik: felszívja a szivárgó anyagokat, így egyrészt eltünteti a nyomokat, másrészt egyre nagyobb mennyiségű gyúlékony „keveréket” halmoz fel a motortérben.

Ez az egyik oka annak, hogy sok sofőr észre sem veszi a hibát:

nincs tócsa az autó alatt,

nincs látványos olajfolt,

a szivárgás csendben, rejtve dolgozik tovább.

Közben viszont a koszréteg egyre vastagabb lesz, és egy idő után már nem képes több folyadékot elnyelni. Ekkor az olaj és az üzemanyag párologni kezd, majd a forró alkatrészek közelében könnyen lángra kap.

A statisztikák szerint az autótüzek közel fele a motortérből indul. Itt a leggyakoribb ok az olaj- vagy üzemanyagszivárgás, amit a lerakódott szennyeződés csak súlyosbít. Az utastérben inkább elektromos hibák okoznak tüzet, míg a kerekeknél és a fékeknél az olajos lerakódás és a hő együttese lehet végzetes.

Nem kell extrém helyzetre gondolni: a kipufogórendszer egyes részei akár 600–900 Celsius-fokra is felhevülhetnek. Ennyi bőven elég ahhoz, hogy egy odatapadt falevél, gally vagy olajos sár pillanatok alatt meggyulladjon. Menet közben pedig a légáramlás még rá is segít a lángok terjedésére.

A fékek környéke sem veszélytelen

Ha olajos szennyeződés rakódik le a közelükben, a fékezéskor keletkező hő ott is tüzet okozhat – még akkor is, ha maga a fékhatás elsőre nem romlik látványosan.

A szakemberek szerint ezért nem érdemes megvárni a műszaki vizsgát vagy a kötelező szervizt. Időnként érdemes ránézni a motortérre és az autó aljára is:

nincs-e szivárgás,

nem gyűlt-e össze olajos sár,

nem lóg-e valahol egy tömítés vagy cső.

És ha már megtörtént a baj?

Az autóval azonnal félre kell húzódni, leállítani a motort, mindenkit kiszállítani, és hívni a 112-t. Ha van tűzoltó készülék használni kell, de csak résnyire szabad kinyitni a motorháztetőt, különben a beáramló oxigén azonnali belobbanást okozhat.

Egy autó akár 5–7 perc alatt teljesen kiéghet. Ennyi idő alatt dől el, hogy egy apró hiba „csak” anyagi kár lesz, vagy komolyabb tragédia.

A tanulság egyszerű: a motormosás és az alapos tisztítás nem úri hóbort. Sokkal inkább egy olcsó biztosítás arra, hogy az autó ne váljon egy mozgó tűzfészekké.