A Saab autói a maguk idejében nem egyszer nyújtottak jobb minőséget, magasabb kényelmet konkurenseiknél, talán a sajátos dizájnnyelvnek „köszönhetően” a márka mégsem lett olyan népszerű, mint mondjuk a Volvo, így amikor a 2000-es évtized végén rosszra fordult a gazdasági helyzet, a svéd márkának befellegzett, 2011-re csődbe ment, 2013-ra végleg leállt minden termelési tevékenységgel.

A halott autógyártó szalonjait nem egyszer úgy hagyták magukra, ahogy voltak, bemutatóautókkal, berendezéssel, promóanyagokkal, a Vezessen is mutattunk már ilyet.

Most itt egy másik, amely ráadásul érdekes rejtélyt is szolgáltat. Egy autós témákkal foglalkozó amerikai tartalomgyártó az Instagramon nemrég egy videót tett közzé, melyben a Massachusetts állambeli Actonban található egykori Saab-kereskedést mutatja be. A Village Saabnál a magukra hagyott 9-3-asok és 9-5-ös között azonban egy teljesen oda nem illő autó is felbukkan, egy 911-es Porsche.

Már az is kisebb rébusz, hogy a másfél évtizede bezárt kereskedést hogy nem rámolták ki, arra pedig – egyelőre – végképp nincs válasz, mit is keres a Porsche a szalon közepén.

Dokumentumok, papírok nem elérhetők, érintett még nem állt a nyilvánosság elé, így csak elméletek vannak: lehetséges, hogy a volt szalont valaki bérraktárként üzemeltette, a német sportkocsit pedig jogi, adminisztrációs akadályok miatt hagyta ott a gazdája, de akár el is hunyhatott örökösök nélkül. A 911-es bizományiba, esetleg árverésre is kerülhetett a kereskedésbe, ám eladni nem sikerült, a tulajdonosnak pedig nem futotta volna a fenntartására – nyilván ezért szabadult volna tőle –, így nem vette vissza.

A téma sokak fantáziáját megmozgatta, internetes detektívek, önjelölt Sherlock Holmesok, újságírók keresik a valódi válaszokat, ha lesz fejlemény az ügyben, a Vezessen is megírjuk.