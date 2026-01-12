A közlekedési miniszter bejelentése szerint június 1-je óta 734 millió forintot fizettek ki az utasoknak a húsz percnél nagyobb vasúti késések miatt, ami a jegyárbevétel 1,3 százalékának felelt meg.

Pedig az adatok szerint tavaly javult a menetidő tartásának pontossága is: a 2024-es 75-77 százalék 2025-re 81-83 százalékra emelkedett. A közlekedési miniszter szerint ez a késésbiztosítás mellett a forgalomba állt új járműveknek köszönhető.

Folytatódik a vasúti pályák felújítása: ezer kilométernyi pályaszakaszt újítanak fel az Európai Beruházási Bankkal közreműködve. Ez nyolc nagy beruházást jelent: többek között megépül a Gubacsi híd, valamint a Lajosmizse-Kecskemét-Budapest és a Kiskunfélegyháza-Szeged vonal is megújul.

Jelenleg 140 ezer ülőhelye van a MÁV-nak, de azzal számolnak, hogy tíz éven belül 200 ezerre lesz szükség. Ehhez le kell cserélni vagy fel kell újítani a régi vonatokat. A terv, hogy száz darab új kínai motorvonatot vesznek két éven belül, emellett svájci használt vonatokat is vásárol az állami vasúttársaság.

A Stadler a svájci Thurbo vasúttársaság GTW típusú flottáját azonosította olyan potenciális jelöltként, amely alkalmas a hazai követelmények teljesítésére. A Stadler ezt követően ajánlatot tett a Thurbo kötelékében jelenleg üzemelő 93 motorvonat megvásárlására, valamint ezzel párhuzamosan a MÁV-csoportnak a flotta felújítására és viszonteladására. A MÁV-csoport és a Stadler tárgyalásos eljárást követően megállapodott az adásvétel feltételeiben, és aláírták a szerződést. Korábbi hírek szerint majdnem 90 milliárd forintos üzletről van szó.

A vonatok a hazai igényeknek megfelelő új utastájékoztató rendszerrel, videófelügyeleti rendszerrel, a magyarországi peronmagasságra optimalizált kimozduló lépcsőkkel, mozdonyfedélzeti berendezéssel, valamint kombinált Mirel és ETCS BL4 típusú vonatbefolyásoló rendszerekkel lesznek felszerelve. Emellett a járművek hajtásrendszerét a Stadler a magyar vasúti villamos vontatásban használt 25 kV-ra alakítja át, illetve a MÁV-csoport vállalati arculatának megfelelő külső fóliázást új üléshuzatokat is kap. A modernizálás vonatonként nagyjából tizenkét hetet vesz igénybe. A Stadler a prototípusokat Svájcban alakítja át, míg a sorozatjárművek Magyarországon készülnek.