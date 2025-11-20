Az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy a meghibásodott vécék miatt pisiszüneteket tartanak a MÁV vonatai. A Telex egyik, a Keletiből induló egri Interrégió-járattal utazó olvasója is megosztotta az élményeit.

„Miután felszálltam a vonatra, egy kalauz és egy takarító jelent meg a lezárt mosdónál, hogy a helyiség előtti padlót fertőtlenítsék. Már akkor lehetett sejteni, hogy a vécével probléma van. 40 perc utazás után az utasok nyomására a kalauz mégis kénytelen volt kinyitni az ajtót, mert a vonat másik részén levő mellékhelyiség sem működött.

Hatvan után a vonat mozgásának hatására a feltöltődött kagyló tartalma a padlóra lötyögött, majd az utastérbe csordogált az ajtó alatt. Mivel további utasok is jelezték, hogy szükségleteik vannak, a vonat megállt egy pisiszünetre Vámosgyörk állomáson” – írta az utas.

A vécészünet miatt a vonat végül 25 percet késett, amit igazából nem az egriek, hanem a Miskolc felé átszállók szívtak meg, mert Füzesabonynál nem várta meg őket a csatlakozás.