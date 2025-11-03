Szolnokon pisiszünetet tartott szombaton a Nyugati Pályaudvarról Debrecenbe tartó egyik vonat. A vonat addig állt, amíg mindenki, akinek WC-re kellett mennie a vonaton, el nem intézte a dolgát az állomás mosdójában.

Erre azért volt szükség, mert Ceglédnél kiderült, a vonat egyetlen WC-je elromlott – írta a Telex.

Újabb szürreális történet ez a MÁV, lassan színpadra kívánkozó tragikomédiájában.

Néhány hete Mátészalkán kelt életre egy vonat masiniszta nélkül; aztán ott a szeptemberi, Magyarkútnál történ fiaskó, hogy csak az elmúlt néhány hónapot említsük. Az pedig már csak hab a tortán, hogy pár napja bejelentette a MÁV, nem biztos, hogy mindig megérkezik az a vagon, ahová helyet foglaltak az utasok.

Szóval nem csodálkozunk, hogy szinte minden nap új mémek születnek a hazai vasúttársasággal kapcsolatban.

Mémgaléria:

8 fotó

A WC-s esettel kapcsolatban a MÁV azt nyilatkozta, hogy sokszor az utasok miatt lesz használhatatlan a vonatok mosdója:

“a járművek WC-jébe egyes utasok idegen tárgyakat dobnak, amelyek használhatatlanná teszik a mellékhelyiségeket. Mostanában több alkalommal is például rövidnadrágot, használt elemeket, műanyag zacskókat vagy alsóneműket találtak a karbantartók a mosdókban, amelyek dugulást okoztak.”

