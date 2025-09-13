Frissítve:

Időközben befutott a MÁV válasza is az esettel kapcsolatosan:

„A daru siklásáról szó sincs: a jármű rendben megérkezett a helyszínre, majd a munka végeztével ugyanígy „saját lábán” távozott. A félreértést valószínűleg az okozta, hogy a daru első tengelyének kerekei a sérült Bz emelése közben rövid időre leugrottak a sínről, de ez nem okozott semmilyen fennakadást vagy veszélyhelyzetet, hiszen a jármű képes visszaemelni magát a pályára, ebben az esetben is ez történt. A daruval végzett mentés teljesen rendben zajlott.”

Korábban:

Nem ment simán a Magyarkútnál pénteken kisiklott MÁV-szerelvény mentése. Az Index értesülései szerint a csütörtöki vonatbaleset helyszínére tartó segélyszerelvény is kisiklott ugyanazon a helyen.

Ezzel természetesen a Balassagyarmatra indult S750-es vonat kocsijainak mentése is bonyolódik. Rákérdeztünk a MÁV-nál, hogy mi várható ebben a helyezte, ha megjön a cég válasza megosztjuk majd az olvasókkal.

Addig hagyatkozzunk egyik hozzászóló biztosan nem szakmai, de több humorral megáldott mondatára:

most akkor Indulhat a vonatmentő daru mentődaru.

illetve, amíg megoldódik a helyzet, emeljük a hangulatot a Wellhello Rakpart című slágerének átiratával, amelyet egy Reddit felhasználónak köszönhetünk:

