Eddig tisztázatlan körülmények között szabadult el a vasárnap hajnali órákban egy műszaki hiba miatt szombaton leállított Bz motorkocsi Mátészalkáról – írta az oldalán a MÁV-csoport.

A szökevény vonat három váltót rongált meg, majd négy kilométerrel később, Nyírcsaholy közelében megállt.

Baleset, illetve személyi sérülés nem történt, a mátészalkai állomás váltókezelője is még időben észrevette az érkező motorkocsit, így még előtte lezárta a sorompókat.

Az eset miatt több hajnali járat is késett Mátészalka és Tiborszállás között, az utasok egy ideig pótlóbuszokkal közlekedhettek. A vasúti közlekedés végül a reggeli órákban állt helyre.

