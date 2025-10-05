Egész napra felborult pénteken a kelet-magyarországi vasúti közlekedés, köszönhetően egy szokatlan incidensnek: rossz irányt vett Mezőzombornál a Tokaj Intercity, így Nyíregyháza helyett Sátoraljaújhely irányába indult el – az esetről az RTL Híradó számolt be.

Még időben észrevették, hogy eltévedt a szerelvény, így a következő, bodrogkeresztúri állomásnál visszafordították, végül 80 percet késett a vonat – mint ismert, a június elején bevezetett késési biztosítás keretében 20 perces után visszatérítés jár.

A MÁV szerint emberi mulasztás áll az egész napos felfordulás mögött: rossz irányba állították a váltót. A társaság az utasok elnézését kérte.

Az elmúlt időszakban nem először került kellemetlen helyzetbe a MÁV, mely az előző hónapban a Magyarkútnál kisiklott vonat miatt került a kommentelők célkeresztjébe: