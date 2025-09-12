A Vácról péntek reggel 7:38-kor Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél eddig tisztázatlan okból kisiklott – írta bejegyzésében a MÁV. A balesetben szerencsére csak egyetlen utas sérült meg, ő is csak könnyebben.

A kisiklott vonatról készült fotók hamar bejárták az internetet, a felhasználók pedig nem voltak restek kommentelni. Született néhány vicces a témában, ezek közül válogattunk néhányat.

Kommentek

„Tudott egy rövidebb utat.”

„Sebaj, szép az idő, csicseregnek a madarak, szarvasbőgés is van, majd bekirándulunk Vácra. Egészségmegőrző program keretében.”

„Lance Stroll már vonatot is vezet?”

„Az a baj, hogy nem értitek. Volt egy mély gödör. Az Ország Főbakterja meg ebből a nagyon mély gödörből húzta ki a MÁV-ot, egy kevésbé mély gödörbe. Semmi nem jó.”

„Jó útra akart térni a vonat.”

„Pisi szünet a bokorban.”

„Vonat részeg vagy, menj haza.”

„Hogy tud kisiklani, ami 5km/h-val megy???”

Fotók a helyszínről

(forrás: 24.hu)

4 fotó

Emlékeztek még, amikor 2023-ban kisiklott egy magánvasút tehervonatának több kocsija Hajdúhadház és Újfehértó között? Azokat a képeket is érdemes visszanézni: