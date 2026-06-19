Arnold Schwarzenegger az elmúlt napokban ismét Budapesten tűnt fel, de ezúttal nem turistaként járja a várost: a The Kellys című akciófilmet forgatja Magyarországon. A produkció miatt június 20-án és 21-én, vagyis szombaton és vasárnap egész nap csak rövidített útvonalon közlekedik az M2-es metró. A szerelvények a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak, a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere közötti szakaszon pótlóbusz viszi az utasokat.

A lezárás hátterében egy metrós forgatás áll

Sajtóértesülések szerint a stáb a Puskás Ferenc Stadion állomás környéki alagúti szakaszon dolgozik, a munkát pedig nem lehetett úgy megszervezni, hogy közben zavartalanul járjon a metró. Ezért döntöttek a kétnapos forgalomkorlátozás mellett.

A kérdés hamar felmerült: mennyit ér meg a városnak, illetve a BKV-nak az, hogy egy teljes hétvégére kiesik a 2-es metró egyik legfontosabb szakasza?

A BKV korábban a szerződéses feltételekre hivatkozva nem árulta el, mennyit fizet a filmes cég a metróalagút és az infrastruktúra használatáért. Annyit azonban közöltek, hogy a produkció megtéríti a forgatással kapcsolatos valamennyi költséget, vagyis nem a közlekedési társaságnak kell állnia a pluszkiadásokat.

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Az összegről végül Karácsony Gergely beszélt

A főpolgármester a Népszava kérdésére azt mondta, emlékei szerint a BKV nagyjából 50 millió forintot kereshet az ügyleten, miközben a produceri iroda a lezárással járó többletköltségeket is finanszírozza. Karácsony ugyanakkor hozzátette, hogy a pontos számot még ellenőrizni kell.

A BKV szerint a fővárosi közlekedési infrastruktúra korábban is több hazai és nemzetközi film, televíziós produkció és reklám helyszíne volt. A társaság azzal érvel, hogy ezek a forgatások nemcsak Budapest nemzetközi láthatóságát erősítik, hanem bevételt is hoznak. A BKV tájékoztatása szerint 2025-ben fotózásokból és forgatásokból csaknem 114 millió forint folyt be a társasághoz.

Az utasoknak érdemes előre tervezniük

A pótlóbuszok a Deák Ferenc térről a 9-es busz Kőbánya irányú megállójából indulnak. Az Örs vezér terénél a Fehér úti autóbusz-végállomáson, valamint a Kerepesi út befelé vezető oldalán is fel lehet szállni rájuk. A BKK emellett azt javasolja, hogy aki teheti, használjon alternatív útvonalakat: az 1-es villamos felől Zugló vasútállomásnál, a 3-as villamos felől pedig a Bosnyák térnél lehet átszállni a Thököly úton közlekedő buszokra, például a 7-esre, 7E-re, 8E-re, 110-esre, 112-esre vagy 133E-re.

A The Kellys nem kis produkciónak ígérkezik. A film az Amazon MGM égisze alatt készül, rendezője Brad Peyton, akinek a nevéhez többek között a San Andreas és a Rampage – Tombolás is köthető. Schwarzenegger mellett Liam Hemsworth, Kelsey Asbille, Abby Elliott és Geena Davis is szerepel benne, magyar sajtóértesülések szerint pedig Sharon Stone is feltűnhet a budapesti forgatáson. Ez utóbbi külön érdekesség lenne, hiszen Schwarzenegger és Stone az 1990-es Total Recall – Az emlékmás óta számítanak emlékezetes párosnak a mozirajongók szemében.

A hétvégi metróleállás így egyszerre közlekedési kellemetlenség és filmes üzlet: az utasoknak kerülőt jelent, a BKV-nak viszont a főpolgármester szerint több tízmilliós pluszbevételt hozhat.