A szakaszt filmforgatás miatt zárják le június 20-án üzemkezdettől június 21. üzemzárásig. A Telex információi szerint egy amerikai akciófilm forog Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében. A forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, ezért állítják le a forgalmat az M2 fél vonalán.

Bíró Endre, a Metróért Egyesület vezetője szerint egy ilyen forgatást meg lehet valósítani bármelyik metróvonalon, de hogy két teljes napra leálljon a forgalom az M2-es vonal legforgalmasabb részén, azt túlzásnak tartja. A BKV szerint a filmes munkálatokat azért hétvégére, az iskolai szünet idejére időzítették, mert az M2-es metró utasforgalma a hétköznapokhoz képest jelentősen alacsonyabb. Azt nem árulták el a Telexnek, hogy mennyit kapnak a forgatásért.

A pótlóbuszra az Örs vezér terénél a Fehér úti autóbusz-végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán, az Örs vezér tere után is fel lehet szállni. A járat a Deák Ferenc térről a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul.