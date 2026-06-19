Az észak-karolinai Gamewellben egy szerencsétlen véletlenekből álló, egészen szürreális láncreakció vezetett a katasztrófához.

A hatalmas detonációt csodával határos módon mindkét utas túlélte, ám egyiküket súlyos égési sérülésekkel kórházba kellett szállítani (a hatóságok személyiségi okokból nem hozták nyilvánosságra az utasok kilétét, és azt sem pontosították, melyikük szorult kórházi ellátásra).

Június 12-én kora este egy piros Kia Soul gurult el a Gamewell Superette benzinkút és vegyesbolt mellett, amikor a helyi lakosok és a boltosok fülsiketítő robbanásra lettek figyelmesek. AWSOC hírcsatorna által megosztott biztonsági kamerás felvételeken jól látszik, ahogy a brutálisan megrongálódott Kia befékez a kút parkolójába. A sofőr ezt követően igazi Hazárd megye lordjai stílusban, az anyósülés felőli ablakon keresztül mászik ki a roncsból – vélhetően azért, mert az ajtó a robbanás erejétől annyira deformálódott, hogy képtelenség volt kinyitni.

Másodperceken múlt a tragédia, de a tűz elmaradt

A gamewelli tűzoltóság szerencsére pont a benzinkút szomszédságában található, így azonnal, a szomszédos Lenoir város egységeinek bevonásával megkezdték a mentést. A legfurcsább az egészben, hogy a pusztító robbanás ellenére egyáltalán nem csaptak fel a lángok – ez a Kiát mutató biztonsági felvételeken is egyértelműen látszik. A kiérkező mentősök azonnal megkezdték a sérültek ellátását, a tűzoltókat pedig egyetlen kérdés foglalkoztatta: mi okozhatta a detonációt egy menet közbeni autóban?

A vizsgálat során kiderült: a hátsó ülésen utazó gyermek egy flakon sűrített levegővel játszott – pontosan olyannal, amilyet a számítógép-billentyűzetek portalanítására szokás használni –, és az autó utasterét fújkálta vele.

Hajtógáz okozta a gázt

A tiszta levegő önmagában természetesen nem robbanásveszélyes. A probléma ott kezdődik, hogy a boltokban kapható “sűrített levegő spray” valójában nyomokban sem tartalmaz hagyományos levegőt. A megyei hatóságok tájékoztatása szerint a flakonban egy olyan hajtógáz-keverék lapult, amely propánt, izobutánt, n-butánt és egyéb szénhidrogén-hajtógázokat tartalmazott.

Mivel a Kia ablakai felhúzva maradtak, ez a rendkívül gyúlékony gázelegy alattomosan felgyülemlett az utastérben. Amikor a sofőr elővette a gyújtóját, hogy rágyújtson egy cigarettára, a szikra azonnal belobbantotta a láthatatlan, robbanásveszélyes elegyet, ami azonnali és brutális detonációhoz vezetett.