Úgy tűnik, hogy az elmúlt napokban nem feltétlenül követte a piaci folyamatokat az üzemanyagok hazai piaci ára, ami természetesen a védett áras rendszer mellékhatásaival is magyarázható.

Magyar Péter miniszterelnök már kedden jelezte, hogy az üzemanyagok piaci ára már a héten a védett árak alá eshet, szerdán arról is döntött a kormány, hogy kivezetik a rendszert. Ennek pontos időpontja azonban még nem ismert.

Szerdán az egyik hálózat bejelentette, hogy ettől a naptól húsz forinttal a védett árak alatt lehet tankolni a kútjain, benzint 575, gázolajat 595 forintért árulnak. Ezzel eldőlt az első dominó, amire a többi láncnak is reagálnia kellett.

A Holtankoljak.hu adatai szerint pár óra leforgása alatt a benzin átlagára 35 forinttal zuhant, pénteken már 592 forint, miközben csütörtök reggel még 627 forint volt. A gázolaj piaci ára is nagyot esett, már szintén a védett árak alatt van az átlag (614 forint) a csütörtök reggeli 639 forint után.

Szombaton ráadásul folytatódhat a csökkenő tendencia. A benzin nagykereskedelmi ára újabb hét, míg a gázolajé tíz forinttal esik, ezzel a benzin ára 590 forint alá, míg a gázolajé 600 forint környékére eshet a kutakon.