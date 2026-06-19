A Mercedes-AMG történetében is példátlan kereslet mutatkozik a márka legújabb, zéró emissziós zászlóshajója iránt. Ahogy arról az „MBPassion” is beszámolt, a szupermodern sindelfingeni Factory 56 üzemben a teljes 2026-os évre vonatkozóan egyszerűen elfogytak a szabad gyártási helyek az új Mercedes-AMG GT típusra.

Michael Schiebe, a Mercedes-AMG vezérének szavaival élve ez a modell egy vadonatúj korszakot nyit a márka történetében. Azok a tehetős vásárlók, akik most szeretnék magukévá tenni a luxus elektromos csúcsmodellt, kénytelenek egészen 2027 első negyedévéig malmozni. A nyitóidőszakra szánt teljes kontingens a rendelési ablak megnyílásának napján, 2026. május 27-én pillanatok alatt elfogyott.

Hozzá kell tenni, az AMG trükkösen nem közölte a konkrét darabszámot, de mivel sorozatgyártású autóról van szó, és nem limitált készletről, vélhetően nem pár tucat autóról beszélünk.

Akárhonnan nézzük, ez pozitív jel a jövőt érintő Mercedes-AMG-stratégiával kapcsolatban, mert a megjelenést könnyű átszabni, a lényeg a technika, az új platform, ami igazán izgatja a vevőket, és más típusban is bevethető lesz majd.

Ezt az Affalterbachban fejlesztett, teljesen az alapoktól felépített architektúrát kifejezetten a brutális teljesítményű elektromos járművekre szabták, kiemelt figyelmet fordítva a hajszálpontos súlyelosztásra.

A vásárlók a bődületes, 816 lóerős GT 55 4MATIC+ és az abszolút csúcsot jelentő, aszfaltszaggató 1169 lóerős GT 63 4MATIC+ változatok közül választhatnak a gyári közlemény szerint. Az autót alapvetően az egyfokozatú reduktorral egybeépített olajhűtésű hátsó villanymotorduó hajtja, az első tengely csak szükség (gyorsítás vagy tapadásvesztés) esetén kapcsolódik be a hajtásba, más esetekben mechanikusan leválasztják a tengelyről.

A legnagyobb újítás az axiális fluxusú villanymotor, ami kompakt, irdatlanul erős, és sokáig bírja a maximális terhelést. A Mercedes‑AMG GT 4‑Door Coupé motorjában két forgórész között található az állórészkorong, és az egész rendszer nem egészen 10 centi vastag.

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Ebből a motorból hármat is kapott a sportautó: egyet előre (9 cm vastag), kettőt pedig hátulra (8-8 cm). A vadonatúj fejlesztésű, nagy teljesítményleadású akkumulátorpakknak köszönhetően a modell akár a 600 kW-os szürreális töltési csúcsteljesítményt is képes felvenni, miközben a mindennapokban is jól kihasználható, WLTP-szabvány szerinti hatótávolsága eléri a meggyőző 720 kilométert.