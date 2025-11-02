Novembertől visszaadja a helyjegy árát a MÁV, ha nem a kellő számú és minőségű vagonokkal indul egy szerelvény – számolt be róla a 444.

„Objektív felelősség: most már nemcsak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is. A Dunakeszi Járműjavító kényszerű leállása a MÁV-csoportot is nehéz helyzetbe hozza. Vasúti kocsijaink karbantartása lelassult, így hamar kimerül az a tartalékflotta, amelyből a hirtelen műszaki meghibásodás vagy baleset miatt kivont vasúti kocsikat eddig pótolni tudtuk. Ezért fordulhat elő olyan eset, hogy valaki egy bizonyos – például IC – kocsiba vált jegyet, ám az adott kocsi végül nem található a szerelvényben” – közölte a MÁV vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt hozzátette: november 1-jétől az objektív felelősség elve alapján, 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de a fenti helyzettel szembesülnek az utazásuk megkezdésekor.