A viharban egy kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között péntekre virradó éjszaka, ezért várhatóan délutánig nem járnak a vonatok a két település között – tájékoztatta a Mávinform az MTI-t.

A dél-balatoni vonalon utazóknak hosszabb eljutási időre kell számítaniuk.

A változásokat részletezve közleményükben kiemelték: a Nagykanizsáról Budapestre induló Tópart IC helyett Balatonszentgyörgytől Balatonmáriafürdőig a következő, egy órával későbbi Balaton IC pótlóbuszaival, majd Balatonmáriafürdőtől Budapestre a Balaton IC-vel lehet utazni. A Balaton IC-k és a személyvonatok helyett Keszthely és Balatonmáriafürdő között pótlóbuszok közlekednek. Ugyanígy, pótlóbuszok járnak a Fenyves sebesvonatok helyett is Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között.