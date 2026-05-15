Az első igazán meleg napok beköszöntével a természet különféle élőlényei is aktívabbá válnak. Ennek a kertünkben, erkélyünkön még örülünk, azonban az autóban már nem feltétlenül. Számos apróságot fel lehetne sorolni, mi minden hozhatja ránk a frászt, de mind közül talán a legrettegettebb a darázs, hiszen ezek a fullánkosok tényleg csípnek, egyeseknél pedig allergiás reakciókat is kiválthatnak. Nem is csoda, hogy időről időre nagy baleseteket írnak ezeknek a rovaroknak a számlájára.

Mindezt persze el is lehet kerülni. Alapvetően ugyanis nem a darázs a veszélyes, hanem az, ahogy az ember reagál rá. Ha a sofőr nekiáll a kezével csapkodni, hessegetni, eközben pedig még hajolgat is, tulajdonképpen semmije sem marad, amivel fő feladatát, a vezetést kontrollálhatná. Sokan alá is becsülik, milyen könnyen el lehet veszteni ilyenkor a jármű felett a kontrollt, ezért ilyenkor az első és legfontosabb lépés az, hogy maradjunk nyugodtak – tanácsolja a harmadik legnagyobb német autóklub, az ACV.

A darázstól úgy szabadulhatunk meg a legbiztonságosabban, ha egyenletes sebességgel lassítunk, félrehúzódunk egy biztonságos helyen, majd nyitjuk az ajtókat, ablakokat. Akkor is érdemes ugyanezt a metódust követni, ha nem egyedül utazunk, még akkor is, ha az ideges utastársakat, például a gyerekeket vezetés közben nehezebb megnyugtatni.

Mi van, ha megcsíp a darázs?

Az ACV ajánlása alapvetően ennél az esetnél sem más: a nyugodtság megőrzése, egyenletes manőverekkel lassítás, majd megállás egy arra alkalmas helyen. Kiemelték, ilyen esetekben sem szabad az autópálya leállósávját használni.

Rovarméreg-allergiások esetében a jobb félni, mint megijedni-elvnek kell elsőnek lennie. Ez azt takarja, hogy még indulás előtt érdemes ellenőrizni, nincs-e az utastérben nem kívánatos rovar, menet közben pedig a lehúzott ablak helyett a légkondi bevetése javasolt levegőfrissítésre. Szinte kötelező maguknál tartaniuk mindazt, amivel egy esetleges allergiás reakció elhárítható, ha pedig csípés történik, figyelni kell a tüneteket. Ezek súlyosbodásakor nemigen tud mást tenni az ember, mint hívja a 112-t. Csípés után a nem allergiásoknak is érdemes magukra figyelniük, sosem lehet tudni, mit hoz ki a szervezetből egy ilyen támadás.

Ha nem akarjuk, hogy autónk guruló darázscsapda legyen, akkor szabaduljunk meg a beltérben lévő ételmaradékoktól, utolsó korty üdítőktől és a ragacsos kajafoltoktól, pl. az olvadt fagyicseppektől. Érdemes egy hosszabb parkolás után, még a rajt előtt körbenézni a kocsit, ugyanis a zegzugos jármű kiváló telekként szolgálhat a fészket építő darazsaknak. Ha netán ilyenbe botlana valaki, inkább ne piszkálja se az autót, se a fészket, bízza profikra a rovarhelyzet megoldását.