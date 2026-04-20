Utoljára talán az 1960-as években került akkora irdatlan hűtőmaszk Mercedes személyautóra, mint amivel most a vadonatúj C-osztályos szedán színre lépett. Nem is a méretek meglepők, hanem az arányok: ha nem is magasabb a rács, mint amilyen széles, közel áll hozzá, és bár a legutóbbi szedánok és SUV-ok esetében szintén megfigyelhető volt a pajzs hangsúlyossá válása, ennyire egyik esetben sem került fókuszba a maszk.

A döntés pikantériája, hogy pont egy tisztán elektromos modellnél határozott így a cég, amelynél a hűtőmaszkot akár teljes egészében elhagyhatták volna – vagy beérhették volna valami stilizált rácsmintázattal, mint a szintén villanymotoros EQS legutóbbi modellfrissítésénél.

Szükség volt persze az impozáns orrdíszre, hogy elférjen rajta az 1050 fénykibocsátó dióda, amelyek éjszaka különleges látványossággá teszik az autót. A fény egyébként is kulcsfontosságú a Mercedesnél, a csillag alakú első és hátsó helyzetjelzőktől a napfénytető csillagmintázatú megvilágításáig örömmel áldoznak az akkumulátorban tárolt áramból a látványra.

Más téren persze spórol az energiával a C-osztály: közegellenállási együtthatója 0,22, ami a legjobbak közé sorolja az autót.

Egyelőre egyetlen hajtáslánc-opciót nevezett meg a Mercedes, a C 400 4MATIC két villanymotorja együtt 360 kW (490 LE) csúcsteljesítményre képes, és ahogy a GLC / GLE modellcsaládoknál láttuk, a hátsó villanymotor kétfokozatú erőátvitelt alkalmaz. Az első fokozat áttétele 11:1, amit gyorsításoknál, vontatásoknál tud kihasználni az autó, míg az 5:1 áttételű második fokozat a nagy sebességű haladást teszi takarékosabbá.

A felfüggesztés opcióként légrugózással is kérhető; ehhez hátsókerék-kormányzás társul, amelynél a kerekek akár 4,5°-ban fordíthatók el – kis sebességű manőverezésnél 12,1 helyett 11,2 méteres körön megfordul az autó. Álló helyzetből 4,0 mp alatt gyorsul 100 km/órára a C-osztály, bár ezt szinte csak mellékesen közli a Mercedes-Benz, talán hogy megerősítse, hogy a fent említett tulajdonságok miatt minden idők legsportosabb C-osztályaként definiálják a most bemutatott modellt.

A 94 kWh kapacitású akkumulátor 762 kilométerre elegendő energiát tud tárolni, a 800V-os rendszer jóvoltából 10 perc alatt 325 kilométerre elegendő áram tölthető az akkuba.

A legnagyobb töltési teljesítmény 330 kW, és ebből adódóan a regeneratív fékrendszer is extrém erősen, akár 300 kW-tal tud visszatölteni. Az autó elvileg képes megállásig fékezni magát gázelvételkor, ám a leírás körülményességéből arra következtetünk, hogy ezt igazán nem szorgalmazza a Mercedes.

Az elektromos C-osztály különösen tágas: a tengelytáv 97 mm-rel nőtt, és eléri a 2962 millimétert. A fejtér és a lábtér is jelentős mértékben javult. Az elsődleges csomagtartó 470 literes, de az orrban is kapunk egy 101 (!) literes üreget. Vontatni akár 1,8 tonnát lehet, a vonóhorog függőleges terhelhetősége 80 kg, ezért elektromos kerékpárok szállítására alkalmas szállítórendszer is felszerelhető.

A modell szolgáltatásainak sorában kiemelt szerep jut a hatalmas kijelzőcsoportnak, ezernyi egyéb funkció közül innen vezérelhetők az Energizing Comfort programok, amelyek felszereltségi szinttől függően pihentető, energizáló, nyugtató hatású hangzáscsomagokat tartalmaznak, amelyek között egy 15 perces gyors szundit elősegítő akusztikus program is szerepel.

Nem középkategóriás színvonalúak az ülések, már alakivitelben rendelkeznek a német AGR szervezet gerintbarát tanúsítványával. Felárért szabályozható görbületű háttámlával, fejtámaszba integrált hangszórókkal, továbbá a deréktámasz-légkamrákat alkalmazó masszázsfunkciókkal is felszerelhetők az ülések – ez utóbbi funkció akár utólag, vezeték nélküli szoftverfrissítésként is letölthető.