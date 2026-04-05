Nem bonyolította túl ügyfelei és partnerei életét a Mercedes-Benz: ha már amúgy is ugyanarra az architektúrára épülnek, egy füst alatt intézte a GLE és GLS modellcsaládok aktuális frissítését.

A GLS-t érintő változásokról nem is baj, ha megteszed, mert az újdonságok zömében jelentős átfedés van a két modellcsalád között.

Galéria: Mercedes-Benz GLE SUV 2026

12 fotó

A mild hibrid konfigurációk (GLE 580 4MATIC, GLE 450 4MATIC, GLE 350d 4MATIC és GLE 450d 4MATIC) változásai és paraméterei hajszálra megegyeznek a GLS-nél bemutatottakkal.

Ami ezeken felül izgalmas, az a GLE 450e 4MATIC plug-in hibrid, amely a GLE 450 új, soros hathengeres motorjára épül, a jelentős mértékben átdolgozott hajtáslánc 75 extra lóerőt biztosít, a tisztán elektromos hatótávolság 106 kilométer.

Ehhez jön a két AMG-modell: a mild hibrid Mercedes‑AMG GLE 53 4MATIC+ és a plug-in hibrid Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ ugyanarra a 449 lóerős, soros hathengeres benzinmotorra épül, az előbbinél 23, az utóbbinál 184 extra lóerőt biztosít a hibrid komponens, az utóbbi kiépítés rendszerteljesítménye 585 lóerőre nőtt.

Galéria: Mercedes-Benz GLE Coupé 2026

12 fotó

Álló helyzetből 4,9, illetve 4,5 másodperc alatt gyorsulnak 100 km/órára – az utóbbi 2 tizeddel jobb érték, mint korábban –, a végsebesség 250 km/óra.

A menetkényelmet a húsz érzékelő jelei alapján vezérelt e-active body control rendszer fokozza, pont, mint a GLS-nél, a légrugózás opciós.

Az AMG modellekben teljesen áttervezett ESP dolgozik, maximálisan összehangolva a minden paraméterében variálható AMG összkerékhajtással.

A nagy teljesítményű számítógépekről vezérelt vezetőtámogató és manőverező funkciók köre kényelmes parkolássegítő opciókkal bővült.

Formailag új az első lökhárító, átrajzolták a fényszórókat, amelyekben háromágú csillagos szolgálnak nappali fényként, az adaptív világítást pedig digitálisan vezérelt mikro-LED-ek biztosítják. Hátul szintén Mercedes-motívumosak a zárófények.

Galéria: Mercedes-AMG GLE 53 2026

13 fotó

A színválaszték ugyanazzal a két árnyalattal bővül, mint a GLS esetében, a beltéri tónusok újdonságai is átfedésben vannak a két modellcsaládnál.

A műszerfalat a Mercedes Superscreen uralja, hasonló vagy azonos megjelenítési opciókkal, a kormánykeréken itt is visszatérnek a forgókapcsolók és nyomógombok a korábbi érintésérzékeny felületek helyett.