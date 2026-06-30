Az autópálya-kezelő a helyszínt nem nevezte meg ugyan, de a kommentelők szerint az M25-ösön Eger irányába történt az a baleset, amelynek felvételét közzétette a társaság.

Egy autó a külső sávból a leállósávba csúszott át, amitől a sofőr valószínűleg megjijedt. Elrántotta a kormányt, így elindult a belső sáv felé, majd emiatt ismét korrigált. Az irányíthatatlanná vált autó a szalagkorlátnak ütközött, majd a külső sávban állt meg. Személyi sérülés nem történt.

A tanulság az, hogy ha korrigálni kell, azt mindig a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó – a városi tempóhoz képest – máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra. Ezt például vezetéstechnikai tréningeken lehet gyakorolni.

Ezekre sem árt figyelni:

  • Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! Használj kihangosítót!
  • Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van, és elő kell venni! Ne Te keresgélj az autóban vezetés közben!
  • Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben és úgy keresd meg azt, amire szükséged van!
  • Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!
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