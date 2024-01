Gyakran kihívást jelenthet, stresszt okozhat az emberek számára a vezetés. A forgalom, az időjárás és más vezetők viselkedése mind hozzájárulhat a feszültséghez, ami a közlekedési helyzetek hibás felméréséhez, rossz és meggondolatlan döntésekhez, lassúbb reakciókhoz és reflexekhez vezet. Ezek együttesen veszélyes közlekedővé tesznek bárkit, az ilyen sofőrök nagyobb eséllyel keverednek balesetveszélyes szituációkba, vagy okoznak balesetet.

Szerencsére számos, akár vezetés közben is alkalmazható, hatékony stresszkezelési technika létezik, amely segíthet abban, hogy a vezetés ne csak egy szükséges tevékenység, hanem kellemes élmény is legyen. Jöjjön az alábbiakban néhány tipp, amely segíthet!

Zene és relaxáció

Autózás közben a megfelelően kiválasztott zene vagy bizonyos hangulatteremtő háttérzajok segíthetnek ellazulni. Hogy kinek milyen ez a zene, az egyénenként változhat, a lényeg, hogy olyat érdemes hallgatni, ami megnyugtató, és segít a stressz oldásában. A népszerű videómegosztókon is fellelhető relaxációs hangok, mint például tenger morajlása vagy madarak csicsergése szintén hozzájárulhatnak a kellemesebb vezetéshez.

Légzéstechnikák alkalmazása

Nem vonja el a vezetésről a figyelmet, viszont hatékonyan csökkentheti a feszültséget néhány mély lélegzetvétel. Szellőztessük ki az autót, majd lassan, az orron keresztül szippantsuk be, és tartsuk bent a levegőt néhány másodpercig, majd lassan engedjük ki a szájon keresztül! Leírva nem tűnik túl bonyolultnak, sőt, talán hatásosnak sem, de az ilyen apróságok is hozzátesznek ahhoz, hogy kevésbé legyünk feszültek.

Előzetes tervezés és időbeosztás

Az időbeosztás kritikus szerepet játszik a stressz csökkentésében. Próbáljunk meg mindig elég időt szánni az útra, így amiatt már nem kell feszengeni, hogy elkésünk egy fontos megbeszélésről, vagy nem érünk időben oda, ahová tartunk. Tervezzük meg az útvonalat előre, beleértve a forgalmi helyzetet is! Ha késünk, és tehetjük, egy telefonhívással tájékoztathatjuk a partnert, hogy nem érünk oda időben, ezzel megszüntethetjük a szorongásunkat.

Állj meg!

Hosszabb utak során érdemes rövid szüneteket beiktatni. Nemcsak az elgémberedett végtagokat jó ilyenkor kinyújtani, de az útközben esetlegesen összegyűlt feszültségtől is meg lehet válni. Akár egy rövid meditáció is beleférhet: már néhány perces figyelemelterelés is segíthet a felfrissülésben és az idegrendszer megnyugtatásában.

Tudatos vezetési gyakorlatok

Az autóvezetés közbeni tudatosság növelése segíthet a stressz kezelésében. Legyünk benne a helyzetekben, ne rutinból oldjuk meg a feladatokat, mert a váratlanul közbejövő szituációk annál jobban kibillentenek az addigi egyensúlyunkból, jobban emelve a stressz-szintet. Mindig figyeljünk az útra és a környező járművekre!

Élvezd az utazást!

Alapjaiban meghatározó tud lenni, milyen hangulatban ül az ember autóba. Ha indulás előtt nem feszültségforrásként tekintünk a vezetésre, hanem örömforrásként, rögtön kevesebb problémával szembesülünk. Vegyünk észre szép tájakat az út mentén vagy olyan részleteket a már ismert szakaszon is, amelyek korábban elkerülték a figyelmünket! Ha a vezetés maga félelmet kelt, érdemes szakemberhez fordulni, vannak erre szakosodott autósiskolák.

Kényelmes környezet kialakítása

Testünk komfortérzete fontos szerepet játszik a mentális állapotunkban is. A stressz csökkentésének egyik legjobb módja, ha a környezetünk is kellemes, kényelmes. Állítsuk be az ülést, a kormányt és a tükröt is megfelelően még indulás előtt, hogy menet közben ez már ne zavarjon! Használjunk légkondit a megfelelő hőmérséklet beállításához, ha pedig van, akkor ülés- és kormányfűtést is a hideg napokon!

HIRDETÉS

Feszültség? Alvászavar? – Sedacur forte A Sedacur forte a valeriána, komló és citromfű kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer, amely napközben oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. Klinikailag igazolt hatású. Nappal nem álmosít, nincs negatív hatással az autóvezetésre és nem befolyásolja a koncentrációt sem. 30 és 60 szemes kiszerelésben is elérhető. Vény nélkül kapható gyógyszer

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!