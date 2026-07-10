Emlékezetes, hogy a Ferrari már a bahreini téli teszten, majd a Kíni Nagydíj szabadedzésén is pályára küldte átforduló hátsó szárnyát, melyet végül a Miami Nagydíjon vetett be – ugyanakkor, amikor az áprilisi kényszerszünetben tartott pirellis gumitesztes próba után a Red Bull is ugyanezt tette.

Az innovatív hátsó szárnyak Max Verstappen balesetei után már a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) figyelmét is felkeltették, azaz megint egyszerre érinti egy történés a Ferrarit és a Red Bullt, de még frissebb példa is van: a két csapat most egyszerre tartott forgatási napot is.

Arról már írtunk a Vezessen is, hogy a verseny szervezőinek hívására a Scuderia csütörtökön a Forma-1 legújabb pályáján, a szeptemberben bemutatkozó Madringen dolgozott tegnap, ám ugyanakkor a Red Bull Racing is hasonlót tett.

A Red Bull Racing a múlt hétvégi Brit Nagydíj helyszínén, Silverstone-ban tartott forgatási napot csütörtökön Isack Hadjarral az RB22-es volánjánál, bár ezt nem verték nagydobra.

A Ferrarival ellentétben a Milton Keynes-i csapatnak ez volt az idei első, promóciós köntösbe csomagolt tesztje: a Forma-1-es csapatok évente két napot szánhatnak filmezésre, melyek keretében naponta legfeljebb 200 km-t tehet meg az aktuális versenyautó a Pirelli ultrakemény, ún. demógumijain, kizárólag egy, már az adott évben versenyen is bevetett konfigurációban. A Ferrari áprilisban Monzában tudta le az első alkalmat, majd csütörtökön a másodikat, az energiaital-gyártó nagycsapatának még van egy ilyen napja az év további részére.