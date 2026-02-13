Ahogy a Vezessen is megírtuk, a Mercedes-csapat olasz ifjonca, az idén mindössze második Forma-1-es idényét kezdő Kimi Antonelli a múlt héten 80 millió forint értékű, limitált szériás AMG szuperspotkocsit kapott.

A 19 éves ifjonc – aki csak annak köszönhetően vezethet ilyen erős autót, hogy nem olasz, hanem San Marinó-i jogosítványt szerzett tavaly – aztán nem sokáig élvezhette az új járgányt, ugyanis már szombaton összetörte azt. Antonelli nem sérült, más érintett nem volt a balesetben, a pilóta pedig maga értesítette a rendőrséget a történtekről, de így sem vet rá túl fényt a sztori – a paddockban cikizték is érte a csapattagok, pilóták.

A bahreini teszten főnökét, Toto Wolffot is megkérdezték, hogy mit gondol az esetről.

„Nála jobban senki sem szégyelli ezt, ez a fő” – kezdte az osztrák. „Amint hallottam, én is rögtön inkább arra gondoltam, megsérült-e ő, az ég ne adja, megsérült-e valaki más. Szerencsére nem így volt.”

„Kár azért a nagyszerű autóért, de végső soron csak egy autó, még ha a legjobb AMG is” – tette hozzá mosolyogva.

Wolff arról nem beszélt, a javítás után visszakapja-e Antonelli a sportkocsit, de nem vennénk mérget rá.