A Mercedes 19 éves pilótája, Andrea Kimi Antonelli azon kevesek közé tartozik, akik elmondhatják magukról, hogy hamarabb lett Forma–1-es szerződésük, mint közúti jogosítványuk, elvégre csak alig pár héttel a debütálása előtt ment át a vizsgán. Az már utólag derült ki, hogy egy kiskapuval San Marinó-i jogosítványt csináltatott, amivel a kezdő vezetőkre vonatkozó korlátásokat is megkerülte, így gond nélkül ülhetett bele első céges autójába, egy Mercedes-AMG GT 63 S-be.

A második szezonjára viszont ebből a szempontból is szintet lépett, és egy olyan autó kulcsait vehette át a 2026-os idény kezdete előtt, amiről a legtöbb korabeli legfeljebb csak álmodhat – írja a Motorsport.com.

Antonelli az idén a pályán kívül egy Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors’ Edition szupersportkocsit hajthat.

New year, new company car for Kimi Antonelli 😤 Posted by Mercedes-AMG Petronas F1 Team on Thursday 5 February 2026

Még 2024 szeptemberében rántotta le a leplet a Mercedes a limitált kiadású modelljéről, mellyel a motorsport-fanatikus gyűjtőket célozta meg. Ennek megfelelően a mindössze 200 példányban készülő kupé kézzel festett csillagokkal borított obszidián-fekete fényezését is a Petronas-féle F1-es dizájn ihlette. A maláj olajtársaság jellegzetes, türkiz színe több sávban is visszaköszön az autón, még a matt feketére festett 21 colos, kovácsolt könnyűfém keréktárcsák peremén, illetve azok mögött is megbújik.

Ezzel a Mercedes a versenyzőjének kezébe nemcsak exkluzívabb, hanem erősebb autót is adott, hiszen az 585 lóerős AMG GT 63 S-sel szemben az AMG GT 63 PRO 4MATIC+ különkiadása a nyolchengeres motorral már 612 lóerős csúcsteljesítményt ad le. Álló helyzetből 100-ra 3,2, 200-ra pedig 10,9 másodperc alatt gyorsul, míg a végsebessége 317 km/óra.

Az AMG-modell árát hivatalosan ugyan nem hozták nyilvánosságra, a szóbeszéd szerint 180 ezer angol font szerepel az árcédulán, ami 78 millió forintnak felel meg a mostani árfolyamon.

Ami pedig Antonellit illeti, a Mercedes a „saját Max Verstappenjét” látja benne, ha már annak idején elszalasztotta az azóta négy vb-címig jutott holland leigazolását. A fiatal olaszra nem akármilyen nyomás nehezedett, hiszen Lewis Hamilton utódjaként szerződtették le, miután a hétszeres világbajnok a Ferrarihoz távozott. Az újonc így a vártnál hamarabb, az F3-as lépcsőfok kihagyásával, valamint mindössze egyetlen F2-es szezon után érkezett meg a Forma–1-be.

Habár hullámvölgybe került bemutatkozó szezonjának közepén, összességében nem vallott szégyen, végül a hetedik helyen végzett a bajnokságban. Az év végére érezhetően elkapta a fonalat, és a három dobogójából kettőt is az utolsó fordulókon gyűjtött be, igaz, ennek ellenére a csapat mind George Russell, mind pedig az ő szerződéshosszabbítását is elég későn, az ősz derekán jelentette be. Habár ellepik a csillagok az új autóját, a fizetése egyelőre nem igazán csillagászati: a kiszivárgott 2026-os adatok alapján ebben a mutatóban a mezőny hátsó traktusában találjuk.

