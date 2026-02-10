Kínos, a rutintalan vezetők és a nagyon erős autók összeférhetetlenségének közhelyét erősíti, hogy a Mercedes-csapat 19 éves versenyzője, Kimi Antonelli alig pár nappal azután balesetezett, hogy megkapta vadonatúj „céges autóját”, a mindössze 200 példányban készült közúti fenevad Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors’ Edition egy példányát.

A Forma-1-ben idén második szezonját kezdő pilóta csütörtökön vette át a kb. 80 millió Ft értékű, 612 lóerős, 0-ról 100-ra 3,2, 200-ra 10,9 másodperc alatt gyorsuló, 317 km/órás végsebességre készült szupersportkocsit, a hétvégén pedig már karambolozott is vele.

Itt olvashatsz bővebben a szuprsportkocsiról:

A baleset tényéről maga a csapat adott ki közleményt, melyben azt írják, hogy Antonelli San Marinótól nem messze balesetezett szombaton, és ő ugyan karcolás nélkül megúszta, az autó megsérült. A balesetben nem volt más érintett, a rendőrséget pedig maga a versenyző hívta ki a helyszínre.

Formula 1 driver Andrea Kimi Antonelli was involved in a car accident in San Marino! According to reports, Antonelli was driving the new Mercedes AMG GT63 PRO Motorsport Collectors Edition, which he was given as a "company car" five days ago. Antonelli is fine, he was not… pic.twitter.com/hHMCd1GMgM — Extreme Cars (@extremecars__) February 10, 2026

Az ügy egyik érdekes részlete, hogy Antonelli nem sokkal a tavalyi Forma-1-es bemutatkozása előtt szerezte meg az F1-es versenyzés előfeltételének is számító közúti jogosítványát, ám annak ellenére, hogy olasz állampolgár, a vezetői engedélyt a miniállam San Marinóban szerezte – az olasz jogsival ugyanis még évekig nem vezethetne olyan erős autókat, mint a most összetört Mercedes…

Antonelli csapattársával, George Russell-lel és a mezőny többi tagjával együtt szerdától már a második előszezoni teszten vesz majd részt Bahreinben.