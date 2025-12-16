Portugália az F1 története során többször is felbukkant, majd kipottyant a szériából, előbb az 1950-es évek végén, majd az 1980-as évek közepétől a ’90-es évek közepéig, majd a koronavírus-járvány éveiben kétszer, 2020-21-ben rendeztek nagydíjat az atlanti országban.

Beértek az erőfeszítések, így most újabb visszatérést jelentettek be, az F1 vezetése közölte, hogy a legutóbbi portimaói helyszín kétéves szerződést kötött, az Autódromo Internacional do Algarve 2027-ben és ’28-ban fogadja majd a száguldó cirkuszt.

A szervezést és a pénzügyi hátteret a portugál állam, a portugál turisztikai ügynökség és a pályát működtető Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, S.A. biztosítja.

A 4,6 km-es, hullámzó, technikás helyszínen 2020-ben és ’21-ben is Lewis Hamilton nyert a Mercedesszel.