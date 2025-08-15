Bár a Forma-1 bevallott célja, hogy tovább terjeszkedjen globálisan, lehetőleg a jogdíjakon keresztül rögtön jövedelmezőbb, közvetetten még pénzügyileg jobban kiaknázható piacokon, ráadásul a hagyományosabb európai helyszínek „kárára”, melyekből középtávon legfeljebb nyolcat tartanának meg, közülük is többet csak egy-két évenkénti forgásos rendszerben. Ezzel együtt Törökország után most Portugáliából is komoly visszatérési szándéknyilatkozat érkezett.

A Forma-1 1984 és ’96 között zsinórban 14-szer versenyzett Portugáliában az estorili pályán, majd néhány elszórt teszt után a koronavírus-járvány miatti átszervezések keretében a modern algarvei (portimaói) helyszínen is volt bajnoki forduló 2020-ban és ’21-ben. Az ibériai ország miniszterelnöke, Luís Montenegro most azt mondta, pár év múlva újra fogadják majd az F1-et:

„Az egyik legfontosabb tényező, amely segítheti a régió népszerűsítését, a nagy rendezvények tartása. Már bebiztosítottuk a motorversenyzés globális királykategóriáját, a MotoGP-t 2025-re és ’26-ra, és elárulhatom, hogy minden készen áll arra is, hogy hivatalosan is tető alá kerüljön a Forma-1 2027-es algarvei visszatérése” – állította a kormányfő egy helyi rendezvényen.

„Az ilyen rendezvények szervezése kormányzati pénzügyi segítséget is kíván, ám a közvetlen és közvetett promóciós előnyök miatt ez megéri” – tette hozzá.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy a MotoGP-re való hivatkozás több puszta „dicsekvésnél” hisz bár az azt szervező Dorna, valamint az F1-et igazgató FOM két külön cég, a Forma-1 végső jogtulajdonosa, az amerikai Liberty Media mára a Dornát is felvásárolta, azaz megvannak a megfelelő szinergiák és közös kommunikációs csatornák.

Kíváncsian várjuk, lesz-e hivatalos megerősítés a következő hetekben-hónapokban.