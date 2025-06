Tavaly év elején röppent fel, hogy a Forma-1-et 2017 óta birtokló amerikai Liberty Media a motorversenyzés csúcskategóriáját jelentő MotoGP-t is felvásárolná. Az megegyezés már idén tavasszal megszületett, ám a végső jóváhagyást csak az Európai Unió adhatta meg.

Az Európai Bizottság tavaly december óta versenyjogi szempontból vizsgálta a felvásárlást, ám mostanra onnan is pozitív, „feltétel nélküli” jóváhagyás érkezett, a döntés szerint a két sportág nem közvetlen riválisa egymásnak, a közvetítő médiumok pedig más, hasonló tartalmakhoz is hozzáférhetnek, röviden: nincs szó monopóliumról.

A Liberty Media így a MotoGP-t birtokló spanyol Dorna Sports 84%-os tulajdonosává válik, a részvénycsomagért 4,3 milliárd eurót (1730 milliárd Ft) fizetnek.

„A MotoGP igen vonzó, prémiummotorsport hihetetlen versenyekkel, szenvedélyes rajongói bázissal, erős pénzügyi teljesítménnyel. Hisszük, hogy a sportág további jelentős növekedési potenciállal bír, melyet egyszerre szeretnénk a meglévő rajongókkal való kapcsolat mélyítésével, illetve a szélesebb globális közönség elérésével kiaknázni” – mondta a Liberty elnök-vezérigazgatója, Derek Chang.

A felvásárlás július 3-án zárul.

A MotoGP jelenleg 22 fordulós világbajnokságot bonyolít, mely több, az F1-ben nem szereplő piacot is érint: Csehországot, Indonéziát, Thaiföldet, Spanyolországban ugyanakkor négy hétvégéjük is van, ellenben az USA-ban csak egy, a Forma-1 által is látogatott austini Circuit of the Americas pályán.

Cseppet sem lenne meglepő, ha a Liberty a jövőben az F1-nél alkalmazott fogásokkal, azaz a USA-beli versenyek számának növelésével és a Drive to Survive-hoz hasonló dokusorozat készít(tet)ésével is igyekezne felfuttatni a MotoGP-t.