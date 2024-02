Már korábban is felröppentek arról szóló hírek, hogy a Forma-1 és a MotoGP is nyitott egy közös forduló megrendezésére, de a háttérben azóta ennél jóval komolyabb lépések is történtek. A spanyol üzleti lap Expansion szerint a Liberty Media a Bridgepointtal, a MotoGP jogaival rendelkező Dorna Sports tulajdonosával tárgyal egy potenciális felvásárlásról.

Amennyiben ez megvalósulna, egy kézbe kerülhetnének az autó- és a motorsport csúcskategóriájának jogai. A spanyol lap szerint a Bridgepoint egyébként nem próbál aktívan vevőt keresni a Dornára, amelynek értékét négymilliárd dollárra (1400 milliárd forint) tartja, a Liberty kopogtatott a cégnél.

Az Expansion úgy tudja, hogy a Liberty Media érdeklődése több más óriás érdeklődését is felkeltette, már az Amazon, a Netflix és a Disney is érdeklődik a MotoGP iránt.