Régi vágya volt Magyarországnak, hogy ne csak a négy-, hanem a kétkerekű csúcskategóriát is vendégül lássa. A Hungaroring Forma-1-re ugyan alkalmas, de a gyorsaságimotoros-világbajnokság kívánalmainak nem felelt meg, ezért többször is pályaépítések kezdődtek hazánkban. Először Sávoly mellett, indult el a Balatonring-projekt még a Talmácsi Gábor nevével fémjelzett időszakban, ám a történet hamar véget ért csőd miatt.

Ezt Hajdúnánás követte a mostani évtized elején, ám ez a projekt is gyorsan a süllyesztőben végezte. Épült azonban közben egy másik motorsport-létesítmény is hazánkban Balatonfőkajáron, a Balaton Park Circuit. A pálya alapvetően alkalmas lehet motorversenyek rendezésére is, 2024-re pedig tartalékhelyszínként be is került a MotoGP-naptárba – versenyt végül nem rendeztek nálunk.

Szeptember 19-én azonban a MotoGP-jogtulajdonos Dorna Sports vezérigazgatója, Carmelo Ezpeleta, valamint Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. igazgatósági elnöke jelenlétében bejelentették,

a gyorsaságimotoros-vb jövőre visszatér Magyarországra, a Balaton Park Circuit-re.

A 2025-ös MotoGP Magyar Nagydíjat augusztus 22-24. között tartják majd Balatonfőkajáron, ezt követően pedig több évig visszalátogatnak Marc Márquezék hozzánk. A szerződést tíz évre kötötték a felek, azaz 2025-től 2034-ig tart, de azzal a feltétellel, hogy három év után megnézik, átköltöztethető-e a verseny a felújított Hungaroringre – mondta Weingartner. A MotoGP mellett a Superbike-vb is érkezik, 2025-ben a július 27-ei hétvégén, egyfajta tesztversenyként, de mint elhangzott, mindenek előtt egy MotoGP-tesztnek is otthont adna majd a pálya.

Mielőtt a mezőny bármilyen formában is ellátogat a magyar helyszínre, három helyen módosítani fogják a nyomvonalat, hogy kicsit lassítsák a tempót, valamint növeljék a bukótereket. Extra bukózónákat is kialakítanak a tél során Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park Circuit operációs igazgatója szerint, a munkálatok márciusig befejeződnek.

Talmácsi Gábor hozzátette, a célegyenes melletti kb. 5 ezer fős lelátó mellett mobiltribünökről lehet majd követni élőben a versenyeken, melyeket a 2-estől a 10-es kanyarokig húznak fel. Így 40 ezer néző befogadására is alkalmas lehet a pálya.

A MotoGP visszatéréséről azért beszélhetünk, hiszen 1990-ben és 1992-ben a Hungaroring már vendégül látta a bajnokságot. Az egyes géposztályokban olyan legendák nyertek nálunk versenyt, mint Mick Doohan, Loris Capirossi vagy Eddie Lawson.

A motorversenyek iránt rajongó magyaroknak jó dolguk lesz, mivel a környék igencsak megtelt MotoGP-versenyekkel. Ausztriában, a Red Bull Ringen már jó ideje rendeznek vb-futamokat, nemrég pedig bejelentették azt is, hogy a magyarok által igencsak kedvelt brnói Cseh Nagydíj újra bekerül a naptárba 2025-től 2029-ig.