A rendőrök világszerte egyre modernebb módszerekkel vadásznak a szabálysértő közlekedőkre, de néha a lehető legegyszerűbb eszközök a leghatékonyabbak. Esetünkben egy szögmérő, amit Lengyelországban vetettek be a trükköző motorosok ellen.

A cél, hogy kiszűrjék azokat a motorosokat, akik szándékosan megváltoztatják a rendszámtábla dőlésszögét, ezzel megnehezítve a rendszám leolvasását és elkerülve a közlekedési szabálysértések miatti felelősségre vonást.​

Az új eszközök államilag hitelesítettek, így lehetővé teszik a rendszámtáblák pontos dőlésszögének mérését. A jogszabályok szerint a rendszámtábla függőlegestől való eltérése nem haladhatja meg a 30 fokot. A múlt hétvégén végzett ellenőrzések során a rendőrök 16 motorost vizsgáltak meg, és egy esetben 60 fokos eltérést tapasztaltak, ami a forgalmi engedély bevonását eredményezte.​

A program részeként a rendőrség más speciális eszközöket is használ, például a kipufogórendszer és a kipufogógázok minőségének, a zajszintnek, valamint az üvegek fényáteresztő képességének mérésére. A hétvégi akció során összesen 24 forgalmi engedélyt vontak be motorosoktól és autósoktól. A programot szoros figyelemmel kísérik, és ha pozitív eredmények születnek, országos szintű kiterjesztése is szóba jöhet.

Hazai helyzet

Hazánkban a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM előírja, hogy a függőlegeshez viszonyítva befelé 5, kifelé pedig 30 fokot térhet el a rendszámtábla szöge, a KRESZ viszont még szigorúbban fogalmaz: „A hatósági jelzés(eke)t (rendszámtábla(ka)t) a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos. (Forrás: KRESZ 5. §)”

Tehát a piszkálást itthon is büntetik, 2014-ben mi is beszámoltunk egy esetről, ahol két motorost a manipulált rendszámok miatt fejenként 320 ezer forintra büntették bírósági eljárás keretein belül. Az ilyen kihágások során legtöbbször egyedi azonosító meghamisítása (Btk. 347. §) miatt indul eljárás.