Emlékezetes, hogy a múlt hétvégi Belga Nagydíjon a 3. helyről rajtoló mercedeses George Russell a start után látványosan tempót veszített, majd amikor a Kemmelen igyekezett visszakapaszkodni, a Les Combes-ban ütközött a ferraris Lewis Hamiltonnal, majd ki is esett, míg csapattársa, a pole-ból induló Kimi Antonelli egy, Max Verstappennel vívott rövid csata után vezette a versenyt.

Mint utólag kiderült, Russell autójában – az algoritmus döntése alapján – váratlanul lekapcsolt az elektromos rásegítés. Egyesek már azt is felvetették, hogy az ezt vezérlő kódot mesterséges intelligenciával, a Meta AI-jal íratták a Mercedesnél, ami nyilvánvalóan nem igaz, főleg úgy, hogy ebben az esetben nincs szó műszaki együttműködésről, pusztán szponzorációra terjed ki a partnerség.

A Magyar Nagydíj pénteki, csapatvezetői sajtótájékoztatóján a Mercedes helyettes technikai igazgatója, Simone Resta nem is kerülhette el az erre vonatkozó kérdéseket. Elsőként azt kellett tisztáznia, hogy vajon ugyanolyan erőforrás, ugyanolyan algoritmus dolgozott, dolgozik-e a két autóban.

„A szoftver mindegyik autón ugyanaz, de George-nál jobban érvényesült a hiba, mint Kiminél. Azt se feledjük kettejük teljesítményének összevetésénél, hogy Kimi újabb erőforrással versenyzett az elmúlt pár hétvégén, ami mindig egy kicsit jobb, mint a régebbi. Ez fordul majd hamarosan, amikor George autójába kerül frissebb motor. Szóval több dologból állt ez össze: szoftverhiba és az, hogy eltérő korúak voltak az erőforrások. Ezek fényében kell értékelni a dolgokat” – hangsúlyozta a szakember, majd jelezte, hogy kimondottan hasznos volt, hogy Russell „panaszkodott”.

„Először is nagyon hálásak vagyunk George-nak, amiért rámutatott a hibára, megmutatta, hogy mire koncentráljunk. Sikerült is azonosítanunk a problémát, találtunk is rá megoldást. Szóval köszönettel tartozunk George-nak. Ő pedig nyilván örül, hogy a végére jártunk a dolognak. Ilyen a jó csapatmunka. Nem volt egyszerű, de az új szabályok mellett még mindig tanulunk.”

Bár az idény első felének eredményei alapján egyértelműen a Mercedesé a legjobb erőforrás és a gyári csapaté a legjobb autó, meglehetősen sok hiba merült fel a hajtást illetően, főképp épp a gyáriaknál és a címvédő McLarennél, míg a Williamst és az idén csatlakozott új partnert, az Alpine-t látszólag talán kevésbé sújtották a bajok. A Vezess megkérdezte Restát, hogy tud-e erre magyarázatot adni.

„Hogy őszinte legyek, nem számoltam őket össze, de a szezon elején a teljes flottában jó néhány probléma volt. Brixworth-ben azóta komoly munka folyt, hogy orvosoljuk a különböző hibákat, és – kopogjuk le! –, mostanra azért elég jó megbízhatósággal versenyezhet az összes mercedeses csapat. Az új szabályok mellett nem volt sima a kezdés, a HPP-nek [a Mercedes F1-es motorgyára] sok autót kell kiszolgálnia. De ahogy mondtam, fáradhatatlanul folyt a munka minden egyes probléma kijavításán. Azt hiszem, megbízhatóság terén szintet léptünk, jó ezt látni” – magyarázta.