Ahogy pénteken a Vezessen megírtuk, a 41. Magyar Nagydíjra neveket kaptak a Hungaroring eddig csak számozott kanyarjai – szurkolói szavazatok alapján, szakértői bizottság véleményezését követően választották ki azokat az embereket és egyéb dolgokat, akik és amelyek így kaptak örök emléket a magyar F1-es pályán.

Hogy ezek a nevek kinek hogy tetszenek, vagy épp nem tetszenek, egyéni preferencia kérdése. Míg a pilótaneveket csak elvétve kritizálta a nagyközönség, addig a sikán új nevén, a Driving Centeren többen meghökkentek. Tény, hogy szokatlan egy névadás, de elég csak a spái Buszmegállóra gondolni, ahol szintén a hely funkciója adta a fordítók nevét.

Ami viszont a legtöbb reakciót szülte, az a 3-as kanyar új neve. A magyar Forrás névvel nincs is semmi gond, ismerve azt, hogy a Hungaroring a Három-forrás-völgyben épült 1986-ban. A jobbos száma adja magát, így a mögé biggyesztett szó is.

Az angol név azonban sokakban rossz emlékeket ébresztett.

Hivatalosan Spring néven fut ugyanis így a kanyar neve, ám a spring szó nem csak forrást (meg tavaszt), hanem rugót is jelent. A rugónak és a Hungaroringnek pedig van is kapcsolata, mégpedig Felipe Massa súlyos, 2009-es időmérős balesete, amikor a Ferrari brazilját épp a 3-as kanyar utáni egyenesben verte fejbe a Rubens Barrichello Brawn-jából elszabaduló alkatrész. Ez a kapcsolat pedig sokaknak eszébe jutott a külföldi rajongók közül, többek között a Forma-1 hivatalos Instagram-oldalán osztották meg gondolataikat.