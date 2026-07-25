Fernando Alonso márciusban apa lett, párja, Melissa Jimenez világra hozta a spanyol versenyző első gyermekét. A kis Leonard Alonso Jimenezt eddig nem lehetett sehol sem látni, négy hónaposan azonban úgy döntött a család, hogy ideje elvinni őt apa munkahelyére.

A famíliát már csütörtökön a ferihegyi reptéren kiszúrták, de a kisbaba később a hungaroringi bokszutcában, az Aston Martin garázsában is felbukkant.

Leonard Alonso édesapja első Forma-1-es futamgyőzelmének helyszínén találkozhat élőben először a sportággal – a kétszeres világbajnok 2003-ban nálunk esett át a győzelmi tűzkeresztségen.

Épp a Magyar Nagydíj hétvégéjén derült fény arra, hogy Charles Leclerc képében újabb versenyzővel bővül a pilótaapukák sora:

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A Magyar Nagydíjon derült ki az örömhír, gyakorlatilag biztos, hogy Charles Leclerc hamarosan belép az F1-es apukák…
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