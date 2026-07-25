A 2026-os Forma-1-es szabályváltozások a pilótákat és a nézőket is erősen megosztja, az új hibrid erőforrások rontanak a versenyélményen, sőt nem egyszer kiveszik az irányítást a versenyzők kezéből.

A Magyar Nagydíj sajtónapján a címvédő Lando Norris minden korábbinál kritikusabban beszélt arról, hogy az F1 vezetése a pénzügyi érdekek miatt épp a sportág lényegét „adta el”.

„A Forma-1-et leginkább az üzleti érdek mozgatja, nem az a fő, hogy a sportot a lehető legjobbá tegyék. A lényeg, hogy a lehető legtöbb pénzt hozza. Nem így kéne lennie, nem így kellene irányítani. Az 50-50 [hajtási megoszlású] hibridek meg az ilyenek jelentik a problémát. És ezt az egészet csak azért vezették be, hogy újabb csapatokat csábítsanak be, hogy több pénzt kereshessenek” – magyarázta a világbajnok.

Míg a Forma-1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali gyakran hivatkozik a folyamatosan növekvő nézőszámokra, a közönség egyre kedvezőbb demográfiai megoszlására – több a fiatal rajongó –, de a McLaren pilótája szerint nem lehet csak a nézőszámokkal indokolni a változtatásokat, főleg, ha a sportjelleg sérül.

„Az öt évvel ezelőtti vagy a Dirve to Survive előtti nézők utálnák a mai F1-et. A nézőket ma sokkal inkább érdekli a versenyzők személyisége, mint maga a Forma-1 mint sport, kevésbé izgatja őket, hogy alakul a futam, csak az, hogy az adott pilóta jól szerepelt vagy sem.”

„A szurkolók is megváltoztat, rendben, de azért mégiscsak a versenyzőknek kellene a legnagyobb befolyást biztosítani. És nem azért mert önző céljaink vannak, hanem mert úgy gondoljuk, mi tudjuk legjobban, milyennek is kellene lennie a versenyzésnek, mi lehetséges, mi nem. Mi mindenkinek a legjobbat szeretnénk, a nézőknek a legjobb élményt, a pilótáknak a legjobb, legélvezetesebb versenyzést. De pillanatnyilag nem ez a helyzet, nekünk alig van szavunk. A F1 vezetésének többet számított, hogy jöjjön az Audi meg más csapatok, mint a versenyzők véleménye” – panaszolta az amúgy már a Drive to Survive-érában befutott Norris.