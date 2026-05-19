A FlixBus nemrég bejelentette, hogy május 21-től új, közvetlen járatot indít Bécs és Budapest között, amely új lehetőséget nyit meg Magyarország és Románia között. Az új vonal elindításával Szolnok a 20. magyarországi városként csatlakozik a FlixBus hálózatához.

Ezzel a szolnokiak számára közvetlen összeköttetés nyílik keleti szomszédunk legfontosabb városaiba, így például Nagyváradra, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, Brassóba, Ploieștibe, valamint Bukarestbe és annak nemzetközi repülőterére is. “Szolnok számára különösen vonzó lehetőséget jelent a közvetlen kolozsvári kapcsolat. A két város között az utazási idő mindössze 6 óra 15 perc, a jegy pedig már 3 549 forinttól elérhető. Bukarestig Szolnokról 8 299 forinttól lehet jegyet foglalni” – olvasható a vállalat sajtóközleményében.

“Kiemelt célunk, hogy minél több hazai várost integráljunk zöld hálózatunkba, és büszkék vagyunk arra, hogy Szolnok a 20. magyarországi városunk lett. Az idén megnyitott hévízi, keszthelyi és sárvári megállókat követően ez az újabb lépés jól mutatja elkötelezettségünket. A FlixBus nemcsak a nagyvárosokat, hanem a vidéki Magyarországot is össze kívánja kötni Európával” – hangsúlyozta Michal Leman, a FlixBus Kelet-Európáért felelős alelnöke.

Az új viszonylatot a budapesti utasok is igénybe vehetik. A Bécs-Bukarest között közlekedő autóbuszok a magyar fővárosban, a Keleti-pályaudvaron is meg fognak állni. Egyúttal ez lesz az első FlixBus, amely a Keleti-pályaudvar és Bécs között fog közvetlen összeköttetést biztosítani a fővárosi utasok számára. Eddig ugyanis a jellegzetes zöld buszok leginkább Népligetből, Kelenföldről és Déli-pályaudvartól indultak Ausztria fővárosába.

A Bécs-Bukarest viszonylat csütörtöktől heti ötször indul majd, de június 15-től napi rendszerességgel fog közlekedni.

(A fenti kép illusztráció!)