Május 15-17. között került megrendezésre Európa talán egyik legnívósabb autós rendezvénye Olaszországban, a Concorso D’Eleganza. A világ legritkább veterán és modern ritkaságait felvonultató benzingőzös parádé idén sem maradt ki a Vezess sűrű naptárából.

Ezen a hétvégén szó szerint minden sarkon milliárdos gépekbe botlik az ember: még zúg a fejem a háború előtti ritkaságok recsegve csühögő motorjainak orkánjától, de a következő pillanatban már arra eszmélek, hogy óriási kivetítőn pörögnek a számok.

“5 millió euró, nem már 5,5 millió!” – pörögnek az értékek, körbenézve pedig a licitálók, bámészkodók, tulajdonosok embermasszája bámulja megdelejezve a gigantikus képernyőt, és az aukció vezetőit. Ez nekem egy új dimenzió, egy zárt világ, amire tátott szájjal csodálkozok rá.

28 fotó

Évtizedek alatt összegürizett családi házak áraival emelik itt a licitálók a tétet, van aki a helyszínen, van aki online, a tételeket soroló kis füzetekbe vadul jegyzetelnek a “küldöttek”.

Ez volt idén a Broad Arrow aukciója, amin szépen kiárulták a “raktárat”. A 78 tételt számláló katalógusban az időtlen klasszikusoktól kezdve a modern, egzotikus szupersportautókig minden megtalálható volt. Az esemény összesen 16,1 milliárd forintos (40,8 millió euró / 47,4 millió dollár) eladási összértéket produkált egy meggyőző, 87 százalékos értékesítési aránnyal.

felhozatalban több mint húsz, 1956 és 2024 között gyártott Ferrari modell szerepelt, de nem hiányoztak a Pagani, a Lamborghini, a Porsche, a Maserati és a Mercedes-Benz igazán lenyűgöző mesterművei sem. A show egyik legnagyobb dobása emellett egy ötdarabos Nissan Skyline R34 GT-R kollekció volt, amelyet ilyen magas szintű európai árverésen most először kínáltak a gyűjtőknek.

Az árverés abszolút sztárja egy 2023-as Ferrari Daytona SP3 lett, amely elképesztő, 2,47 milliárd forintos (6,25 millió euró) áron cserélt gazdát.

A mindössze 743 kilométert futott, háromrétegű Rosso Magma fényezésben pompázó, limitált szériás, V12-es hiperautó licitjét élőben látni döbbenet volt. Egyrészt megnéztem, megtapogattam az autót közelről, fém-bőr valójában.

A Daytona SP3-at ugyanaz a 6,5 literes, V12-es motor hajtja, mint a 812 Competizionét. Teljesítménye 829 lóerő, mellette 697 Nm-es nyomatékot ad le a hátsó tengelyre. 0-ról 100-ra 2,8 másodperc alatt gyorsul, de ahhoz sincs szüksége többre 7,4 másodpercnél, hogy álló helyzetből elérje a 200 km/órás tempót, míg a határ 340 km/óra felett található.

Tényleg lenyűgöző darab, inkább egy guruló high-tech-avantgárd alkotás semmint valódi autó. Arányai, a sűrűn rácsozott hátsó rész, a kék beltér messze túlmutat egy hétköznapi Ferrarin, ez már tényleg csak a leggazdagabb műértőkhöz szól, akik ki is nyitják a pénztárcájukat.

Persze a klasszikusok is jót futottak, egy 1990-es Ferrari F40 nagyjából 1,16 milliárd forintot ért, míg egy 1968-as Ferrari 330 GTS az este egyik leghosszabb licitpárbaja után 758 millió forintnál (1,92 millió euró) állt meg.

Más gyártók modern szupersportautói is kiválóan szerepeltek a licitek során: egy 2015-ös, Weissach-csomagos Porsche 918 Spyder 893 millió forintot (2,26 millió euró) hozott, míg egy 2022-es Lamborghini Countach LPI 800-4 értékesítése 624 millió forintnál (1,58 millió euró) fejeződött be.

márka eddigi folyamatos aukciós sikereinek tükrében talán némileg meglepő módon a 2018-as Pagani Zonda Unica viszont nem kelt el. A figyelemre méltó, eladatlanul maradt tételek közé tartozott még az 1981-es Sauber BMW M1 Group 5 versenyautó, valamint az elképesztően menő, egyetlen példányban létező 1989-es Mercedes-Benz Boschert B300 Biturbo Gullwing Coupe is.

A különböző japán teljesítményorientált sportautók iránt is komoly volt az érdeklődés. Az „Ultimate R34 Skyline GT-R Collection” – amely öt ritka és rendkívül keresett R34-es változatot vonultatott fel a hétvége során – összesen mintegy 600 millió forintnyi (1,52 millió euró) bevételt generált.

Bár a Honda NSX Type R nem talált új tulajdonosra, egy 1999-es Honda NSX Type S-t nagyjából 81,8 millió forintért (207 000 euró) sikerült értékesíteni.