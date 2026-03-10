Vonalzóval rajzolt formavilágával és 20 centis szabad hasmagasságával különösen látványos jelenség a Renault Bridger, de a terepjárós vonások megtévesztők. Ahelyett, hogy a Suzuki Jimny mintájára kőkemény offroader volna, az autó szögletes dizájnjának elsősorban az a célja, hogy négy méter alatti hosszon is kellő helyet biztosítson az utasok és akár 400 liternyi csomag számára.

11 fotó

A modell múlt heti előzetesében felvetettük a lehetőséget, hogy az Indiában, Indiának fejlesztett modell idővel Európába is átkerülhet Daciaként. Ezt erősíti a D-oszlop sajátos formai eleme: az összehúzott lemezfelületeket tagoló, négyzetes betét, valamint az, hogy a Dacia rövidtávú tervei között eleve szerepel egy kisméretű elektromos modell bevezetése.

Márpedig a Bridger az RGMP small elknevezésű multi-energia platformra épül: belső égésű motorral, hibridként és tisztán elektromos hajtáslánccal egyaránt elérhető lesz. Indiában 2027 vége előtt jelenik meg a modell, vélhetően mild hibridként, addigra akár az európai bevezetésről is megszülethet a döntés.