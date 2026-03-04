Városi méretű, azaz 4 méter alatti szabadidőjárművet készül bemutatni a Renault. A március 10-én debütáló Bridger Conceptről egy előzetes sziluettet, a far egy részletét, valamint a név háttértörténetét tette közzé a Renault.

A vizuális információk alapján a Bridger egy hagyományos, terepjárós karakterű szabadidőjármű lehet, amely a csomagtérajtón, kívül hordja pótkerekét. Ebben a méretosztályban már többen eljátszották ezt a trükköt, legutóbb a Ford EcoSport (2017 előtt mindenütt, utána csak egyes piacokon), így tudjuk, hogy a megoldás nem feltétlenül valódi terepalkalmasságot jelent: egyrészt erős stíluselem, másrészt nagyobb csomagtartót tesz lehetővé.

Az autó vonalvezetése összhangban áll a külső pótkerék koncepciójával: az övvonal, a gépházfedél és a tetőlemez teljesen egyenes, a kerékívek hangsúlyos toldást kaptak.

A lényeg azonban nem is ez, hanem, hogy a Renault elsősorban Indiában fogja forgalmazni a Bridgert, ahol a nevében azonos nyelvi logikát tükröző Renault Duster oldalán hivatott új vevőket hozni a márkának.

Az, hogy a Duster előbb volt európai és Dacia, és csak utána indiai és Renault, csak döntés kérdése volt a cégcsoport részéről. Ezért azt gondoljuk, nincs elvi akadálya annak, hogy az indiai Renault Bridger később Dacia Bridgerként talál utat közelebbi piacokra. Azt se feledjük, hogy a Dacia Spring eredetileg szintén Renault volt és indiai, igaz, ott Kwid néven futott, illetve fut a mai napig.

Garanciák persze nincsenek, reménykedni viszont lehet, és mivel Európában ma gyakorlatilag bármit el lehet adni, ami a Dacia ár-érték arányt hangsúlyozó filozófiája mentén gyártanak – 2025-ben a Sandero körbeverte a teljes uniós piacot –, az esélyek is jónak mondhatók.

