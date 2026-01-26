A Renault globális termékstratégiájának része, hogy a cégcsoport egyes termékeit saját neve alatt forgalmazza a harmadik világ piacain. Így tett a Dacia Dusterrel is, amelyet 2012-től forgalmaz Indiában Renault Dusterként, és a 4,3 méteres SUV meglehetősen népszerűnek bizonyult odaát.

200 ezer eladott példány után most elérkezett a harmadik generációs modell ideje, a Renault Duster friss kiadása pedig kifejezetten büszkén hirdeti a nevét: az orra illesztett modellnév Európában szokatlan megoldás, de kifejezetten jól néz ki.

A külső dizájnból egyébként jóformán csak a lámpatestek maradtak, bár a változatlan házakon belül elöl és hátul is módosult a fénygrafika. Újak a lökhárítók, hátul sötét sávra ültetett fénycsík köti össze a zárófényeket.

Az első oldalajtókra illesztett betét inkább elegáns, mint robusztus, ahogy a kéttónusú fényezés és a tetőszárny (opciók) is az igényességet hirdeti. A tetősín szerkezete is más, bár ez aligha lényeges.

Az utastérben is van változás: a dupla méretű napfénytető alatt dupla méretű digitális kijelzőt kapnak a vevők, a multimédiás egység a Google Automotive operációs rendszerét futtatja, azaz tudása bővíthető és testre szabható, kezelése pedig nem okoz gondot annak, akinek volt már a kezében okostelefon.

Motorból hármat kínál a Dacia, illetve Renault. A full hibrid erőforrást itt 155 helyett 160 lóerőre hangolták, alapját ugyanaz az 1,8 literes szívó benzinmotor adja, mint Európában.

A Renault-csoport motorspecialistája, a Horse Powertrain HR18 kódjelű motorja önmagában 108 lóerőt ad le, ehhez társul a szintén Horse-fejlesztésű, második generációs Li-ion akkumulátorról táplált, 50 kW csúcsteljesítményű, 5DH kódjelű villanymotor. A benzinmotorhoz hasonlóan az akku és a villanymotor is a Horse házon belüli fejlesztése. Az alapmotor a 100 lóerős, egyliteres háromhengeres, és van egy 1,3 literes, négyhengeres turbómotor (Horse HR13) is 160 lóerővel kézi vagy dupla kuplungos váltóval.