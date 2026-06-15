A percekig tartó parkolási bénázás sok esetben nevetségesnek tűnik és kitűnő céltábla az online “bezzeg én jobban tudnám” kommenteknek. Csakhogy mindannyian kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor egy rutinfeladat, a mindennap elvégzett, megszokott manőver sem megy.

Azok is meghúzzák az autójukat a garázsba történő beállás során akik 20 éve vezetnek. Néha a volán mögött sem áll össze a kép, és a kívülálló számára ordító problémával is csak küszködünk. Aki ezt nem ismeri el, az vagy gép, vagy hazudik, akár magának is.

Mi a gyenge pillanatok megoldása? A körültekintés és az óvatosság. Lehet hogy emberünk szorult helyzetbe navigálta magát, és innen a képernyő másik oldaláról teljesen egyértelmű mivel lehetett volna megoldani a kérdést, mégsem ér röhögni rajta. Mert figyelt a környezetére, a lehető legnagyobb óvatossággal járt el, és törekedett arra, hogy ne okozzon kárt másoknak.

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Ha nekikoccan a mögötte állónak, majd gond nélkül elhajt egész más lenne az összkép, de végül sikerült kiállnia kontakt nélkül, senkit sem tartott fel. Tegyük el ezt a videót tanulságként, amikor ilyen küszködő autóst látunk, és messziről nevetés helyett inkább ajánljuk fel a segítségünket. Mindenkinek vidámabb lesz a napja, még ha a kárörvendő röhögés el is marad.