A Cupra gyári főhadiszállása a Barelona melletti Martorellben található, ahol 2020-ban már én is aláthattam a Tavascan koncepcióautót. A tavalyi statikus bemutató után pedig eljött az idő az autó kipróbálására is, amelyre a spanyol gyárhoz közeli, hegyes-völgyes vidéken került sor. Ez a helyszín mindig jó választás egy sportos modell esetében, és a szintén teljesen elektromos Born modell után már tudható, hogy egy villanyautó vezetését is képes élvezetessé tenni a Cupra. Hova érkezik pontosan és mire képes pontosan az új Tavascan modell?

Idegen űrhajó négykeréken 1 /33 A Tavascan a második teljesen elektromos Cupra modell a Born után A Tavascan a második teljesen elektromos Cupra modell a Born után Fotó megosztása: 2 /33 Hátsókerék- és összkerékhakással is választható a Tavascan Hátsókerék- és összkerékhakással is választható a Tavascan Fotó megosztása: 3 /33 Hátul hajtósként 286, összekeresként 340 lóerő jut, az 545 Nm nyomaték megegyezik Hátul hajtósként 286, összekeresként 340 lóerő jut, az 545 Nm nyomaték megegyezik Fotó megosztása: 5 /33 Sportos: 5,5 másodperc alatt gyorsul a VZ kivitel, de adaptív futóművel kellemesen rugózik Sportos: 5,5 másodperc alatt gyorsul a VZ kivitel, de adaptív futóművel kellemesen rugózik Fotó megosztása: 6 /33 Keresztben végig fut és világít a hátsó a lámpatest Keresztben végig fut és világít a hátsó a lámpatest Fotó megosztása: 7 /33 Háromszög motívumok a Mátrix LED fényszórókon Háromszög motívumok a Mátrix LED fényszórókon Fotó megosztása: 9 /33 Az összkerékhajtás VZ modell orra is jól tele van, nincs pakolási lehetőség Az összkerékhajtás VZ modell orra is jól tele van, nincs pakolási lehetőség Fotó megosztása: 10 /33 Jól mutat és könnyen felismerehető a bronz színű Cupra logó Jól mutat és könnyen felismerehető a bronz színű Cupra logó Fotó megosztása: 11 /33 Itt fénylik a Tavascan felirat Itt fénylik a Tavascan felirat Fotó megosztása: 13 /33 Hátul a lámpatestben világít a Cupra logó Hátul a lámpatestben világít a Cupra logó Fotó megosztása: 14 /33 21"-os gumikon fut a VZ változat 21"-os gumikon fut a VZ változat Fotó megosztása: 15 /33 Fotó megosztása: 17 /33 Van diffúzor is hátzl Van diffúzor is hátzl Fotó megosztása: 18 /33 Fotó megosztása: 19 /33 Fotó megosztása: 21 /33 Fotó megosztása: 22 /33 Hatalmas, 15"-os kijelző trónol a középkonzolon Hatalmas, 15"-os kijelző trónol a középkonzolon Fotó megosztása: 23 /33 A kormány mögötti kijelzőn a sebesség és a hatótáv a legfontosabb infó A kormány mögötti kijelzőn a sebesség és a hatótáv a legfontosabb infó Fotó megosztása: 25 /33 AC-ról 11, DC-ről 135 kW a max töltési teljesítmény AC-ról 11, DC-ről 135 kW a max töltési teljesítmény Fotó megosztása: 26 /33 Tágas, 540 literes a csomagtér Tágas, 540 literes a csomagtér Fotó megosztása: 27 /33 Fotó megosztása: 29 /33 Merész, szokatlan, de élőben nagyon jól mutat az utastér Merész, szokatlan, de élőben nagyon jól mutat az utastér Fotó megosztása: 30 /33 Szorosan tartanak az ülések, az üléspozíció alacsony egy SUV-hoz képest Szorosan tartanak az ülések, az üléspozíció alacsony egy SUV-hoz képest Fotó megosztása: 31 /33 Rengeteg a gomb a kormányon, nem lehet könnyú Rengeteg a gomb a kormányon, nem lehet könnyú Fotó megosztása: 33 /33 Két USB-C csatlakozó és egy vezeték nélküli töltő található a lebegő középkozol alatt Két USB-C csatlakozó és egy vezeték nélküli töltő található a lebegő középkozol alatt Fotó megosztása: Fotó megosztása: