A SsangYong modelljei mindig is híresek, hírhedtek voltak a különleges formatervükről. Az autós szakirodalom egy emberként kacagott az amúgy roppant praktikus, de rémes kinézetű Rodius-on, és valljuk be az első generációs Actyon is egész furcsa szerzet volt, nem is beszélve az „arcával” épített pickupról, az Actyon Sports-ról. Na, ezeknek az időknek már vége, a márka modelljei már sokkal jobban néznek ki, és a legfrissebb Actyon – ami már KGM néven fut idehaza is – pedig határozottan jól sikerült.

Szögletes, férfias megjelenésű autó a 4740 milliéter hosszú, 1910 mm széles, 1680 mm magas és 2680 mm tengelytávú Actyon, amely a márka modellkínálatában méretben a 4850 mm-es Rexton és a 4705 mm-es Torres közé lehet belőni. A profilból hosszú, (a gyár szerint kupészerű) megjelenésű autó 20 colos felniket és színre fújt műanyag betéteket kapott az ajtókon, sárvédőkön.

Az első nappalifény LED-es csíkjának a Göncölszekeret kellene felidéznie a szemlélőben, és a két DRL között futó, látszólag öncélú LED-es fényeknek is van jelentésük: a koreai zászlón szereplő jeleket ismerheti fel benne, aki értő szemmel nézi. A jelek a föld, víz, tűz, ég szimbólumokat jelenítik meg, és egy sorral lejjebb, a hűtőmaszk műanyagjain is megismétlődnek.

Videón így néz ki az új KGM Actyon: