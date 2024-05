Kevés olyan tesztautó létezik, amivel már az első, a szerkesztőségig tartó pár kilométeres úton annyit veszekedtem, mint a Torres EVX-szel. Az, hogy egy végtelen bimbammolás, sípolás, kulingolás kíséri a vezetést, ahhoz lassan hozzá kell szoknunk minden új autóban, de azért a legtöbben előbb utóbb meg lehet találni, hogy hogyan lehet ezeket minden egyes indulásnál hatástalanítani.

A Torres-nél ez nekem nem jött össze, pedig tajtékozva áttúrtam a teljes menürendszerét a némító gomb után kutatva. Eredménytelenül. Ha ez nem lett volna elég a Torres valami érthetetlen okból álló helyzetben sem kapcsolja ki a gyalogosokat figyelmeztető furcsa zajt. Ezt a többi elektromos autó nem csinálja, mert ugye miért is kéne baljós hangon búgnia, amikor mozdulatlanul áll. De ez búg. Jó, azt azért ki lehet választani, hogy milyen hangon kergessen az őrületbe. Köszi.

Szintén rosszat tesz a vérnyomásnak az apró, csinos irányváltó kapcsoló, mai nemcsak lomha, hanem még R és D között az N álláson is át kell pöccinteni. Minden alkalommal egy-egy plusz mozdulattal. Ezeken átverekedve már semmi kellemetlenség nem érhet, a Torres kormánya mögött, a futómű magabiztosan lép át minden gödrön, kátyún, cserébe csak annyira stabil az úton, mint egy alvázas, terepjáró pickup. Semennyire. Kanyarban dől, billeg, de ez az ára a komfortos, vajpuha, csendes hétköznapi autózásnak.

Nem meglepő, hogy a kormányzás is nagyon hasonló, könnyű, mentes mindenféle visszajelzéstől. Méretei ellenére a manőverezés nem különösebben nehéz vele, nem rossz a fordulókör nagysága, és a karosszéria is aránylag jól átlátható, és szükség esetén 360 fokos kamerakép is segít a parkolásban. A villanymotor erejét érzés alapján jóval feljebb saccolnám, mint 207 lóerő, amit valószínűleg annak köszönhet az autó, hogy az abroncsok nehezen képesek átvinni a nyomatékot az útra, nagyobb gázadásra bármikor elvesztik a tapadást az első kerekek és hosszú fekete gumicsíkok kerülnek az aszfaltra. De gumiégetés nélkül is dinamikusan lódul meg az autó, tényleg erősebbnek érződik, mint amilyennek a forgalmiba bejegyzett adatok alapján tippelnénk.