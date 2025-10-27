Nemcsak formailag, de műszakilag is új korszakot jelez a Honda Prelude újjászületése. Nyoma sincs a magas fordulatú benzinmotornak, helyette a Honda hibrid rendszerének legújabb verziója dolgozik az orrában.

2,0 literes, Atkinson-ciklusú benzinmotor és két elektromotor együttműködése adja a hajtáslánc alapját, amelyet 1,05 kWh-s lítiumion-akkumulátor tesz teljessé. A rendszer nem a klasszikus hibrid, hanem soros-párhuzamos hibrid, amely folyamatosan képes váltani három üzemmód között. Az i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) rendszer automatikusan kapcsol a tisztán elektromos, hibrid és benzines hajtásmód között, de a vezetőnek is van beleszólása.

Amikor tisztán elektromos hajtással megy az autó, a villanymotor hajtja a kerekeket, az energia az akkumulátorból jön. Tipikusan városban, kis sebességnél működik így. A benzinmotor áll, tehát zéró a helyi emisszió ebben a fázisban.

Nagyobb tempónál városban, illetve országúton vált át soros hibrid módra, amikor a benzinmotor beindul, de nem hajtja közvetlenül a kerekeket: egy generátort forgat, ami áramot termel a villanymotor számára. A felesleges energia az akkuba kerül.

Képes ugyanakkor a benzinmotor közvetlenül is hajtani a kerekeket, ez leginkább autópályás sebességnél fordulhat elő (de sok paraméternek kell stimmelnie), amikor a benzinmotor ideális fordulaton dolgozik, így hatékonyabb, mint a villanymotoros hajtás. Ilyenkor a 2,0 literes blokk közvetlenül kapcsolódik a hajtáslánchoz egy kuplungon keresztül.

Amerikában 200 lóerősként szerepel az autó, ám mint megtudtuk, igazából ez csak a rendszer elméleti összteljesítménye, a veszteségek és működés miatt ennyi sosem megy a kerekek felé. A valóságban a maximális teljesítmény a villanymotor 184 lóerős teljesítménye. A 188 km/órás végsebesség is a villanymotortól függ, ugyanis ekkor éri el a motor a 13 500-as maximális fordulatszámát, ahol az elektronika leszabályoz. A maximális nyomaték is a villanymotor 315 Nm-es értéke. 0-ról 100-ra 8,2 másodperc alatt gyorsul a Prelude.

Lassításkor a regeneratív fékrendszer tölti az akkumulátort, a rekuperáció mértékét a kormány mögötti fülekkel szabályozhatja a vezető, hét fokozatban. Újdonság, hogy ha a „0” állást választjuk, akkor működik a hajózó mód, a gázpedál felengedésekor szinte szabadon siklik a kocsi.

Négyféle menetmód közül választhat a sofőr: Komfort, GT, Sport és Egyéni, ahol a GT jelenti a hétköznapit. Ezek kiválasztásával a gázreakció, a lengéscsillapítás, a kormányzás, a motorhang és műszerfal képe is változik. A legnagyobb varázslat azonban az S+ Shift rendszer megjelenése, amely az egyébként váltót nem tartalmazó erőátvitelt mellé egy automata váltót szimulál, kapcsolási érzettel, rántással és a fordulatszámhoz, tempóhoz igazított hanggal.

A vezetési élmény fokozásáért kitalált rendszer aktiválásakor a kormány mögötti fülekkel a rekuperáció mértékének szabályozása helyett a virtuális sebességfokozatok között kapcsolhatunk, így javítva az autózás izgalmát.

Futóműve abszolút kiemelkedő, no, nem azért, mert hátul (igényesnek mondható) több lengőkaros rendszer vezeti a kerekeket, hanem, mert előre a Civic Type R-ből emelték át a dupla függőcsapszeges technikát. Ezzel a megoldással megszűnik a hajtóerőből származó oldalirányú nyomaték, vagyis minimális a hajtási befolyás a kerekeken, stabilabb lesz a kormányzás, és jobbak a visszajelzések. A rendszert a menetmódokhoz igazodó adaptív lengéscsillapítás teszi teljessé.

A kanyarvételt segíti az úgynevezett Agilis Vezetési Segédlet is, amely korábban már a Civicben is szerepelt. Szinte észrevétlenül fékezi a belső íven futó kerekeket kanyarodás közben, ami jót tesz a biztonságnak és a kiszámíthatóságnak, de a rendszer már kanyarodás előtt működésbe lép, így nagyobb tempóval érkezhetünk meg az ideális ív középpontjához.