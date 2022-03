Le sem tagadhatná a méretnövekedést a BMW 2-es Coupé, jól elférni benne, elöl és hátul egyaránt. A tetőablak ellenére is normális a fejtér benne és hátul is jut hely a felnőttek lábának is. Bosszantó, hogy az elődmodellhez hasonlóan itt is piszok lassan viszi előrébb az egyébként Easy-Entry névre keresztelt funkció az első üléseket, ha hátra is beülne valaki.

A tervezők viszont mindent bedobtak, hogy testhezállónak érezzük az autót. Minden kézre áll, minden közel van, passzos, de nem szűkös. A középkonzol magasan választja el az elöl ülőket, a műszerfal pedig az ajtókon fut tovább, mintegy körbe ölelve az utasokat. Erre az érzésre az ülések még rádobnak több lapáttal

Szériában jár a sportülés az elöl ülőknek, de az M240i-ben az M-es küszöbök, pedálsor és kormány mellé M üléseket is kapunk. A beépített fejtámlával szerelt kagylóülések nem engedhetőek sportosan alacsonyra, de kiválóan fogják a vezető és utasa testét, amire szükség is van, az autó kanyarképességét ismerve. Kihúzható combtámasz és szabályozható oldaltámasz is jár hozzájuk, az ülésfűtés a komfortnak tesz jót télen. Mellé pedig baromi jól is néznek ki.

Kormánya széles tartományban állítható, kiváló fogás esik rajta, M-es jelleg, hogy kirívóan vastag. A funkciógombok és a váltófülek is jól használhatók rajta. Finom bőr borítja akár csak a látványos varrással díszített üléseket.

Nem lehet panasz az utastérre, bunker szerűén masszívnak hat, a precíz összeszerelés mellé, prémium anyaghasználat társul. Ez alól a középső szellőzők a kivételek, ahogy hozzáértem nyiszogó hangot hallatott a magát fémnek mutató, de bántóan műanyag elem. Tekintve, hogy M-es modell, így az alapvetően sötét utasteret antracit színű tetőkárpit teszi teljessé. A komorságot fémes részletek oldják. Az utas előtti díszléc és váltókar előtti fedél különösen szép.

Alapfelszereltségként 8,8” átmérőjű központi kijelző és 5,1” digitális műszerfal kerülhet a BMW 2-es Coupéba. Mi ennél jóval nagyobbakkal találkoztunk, hiszen a tesztautóba középre 12,3” a vezető elé 10,25”-os elem került. Mindkettő nagyon éles, részletgazdag képet mutat, akár az előre programozott elemekre gondolunk, akár a 360 fokos kameraképre.

Én továbbra sem tudok megbarátkozni a két szembefordított félkörívvel rajzolt műszerekkel. Meg sem közelíti egy 6 órától induló hagyományos műszer eleganciáját, letisztultságat, funkcionalitását. Ráadásul, ha nem kapcsolunk minimális módba, akkor zavaróan sok infót önt a digitális műszerfal a vezetőre. Pedig itt érdemes figyelni az útra, úgy megy ez az autó.

Háromzónás automata klíma kerül az M240i-be, így nemcsak az elöl ülőké, de a hátsó utastér hőmérséklete- és szellőzése is független szabályozható. USB-tekintetében sem másodrendűek a hátul ülök, nekik is jut egy-egy C-s aljzat, míg elől akár vezeték nélküli töltő is lehet. A sima 2-es Coupéba alapból hat, az M240i xDrive-ba 10 hangszóró kerül a hifi-rendszerbe. A tesztautó viszont megkapta a Harman Kardon surround hangrendszert. 16 hangszóró, hétcsatornás erősítő, 464 watt zenei teljesítmény alapozza meg a valóban kiváló zenei élményt.

Az új BMW 2-es Coupé csomagtere jól használható méretű, 390 literes, ha több cuccot vinnénk, viszont kevesebb utast, akkor a hátsó üléssor 40:20:40 arányban osztott háttámlájának ledöntésével tovább fokozható a hely mérete. Belül sem szenved hiányt a praktikum, az ajtózsebek és a középkonzol különböző részei is sok cuccot elnyelnek.