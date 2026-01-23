Egyre több autómárka van jelen a piacon, az autógyártók gyorsítják a modellfejlesztéseket és a legfontosabb kategóriákban egymástól alig különböző méretű autókkal vannak jelen. ebből fakadóan a magyarországi járműimportőrök 2026-ra is újdonságözönnel készülnek, az érkező új autók közül első körben azokat mutatjuk be a márkák ábécérendjében, amelyek várhatóan az alsóbb ársávokban maradnak. Mivel az érkező új típusok árát a legeslegtöbb esetben még az importőr sem ismeri, az évek meg a rutin alapján választottuk ki azokat a 2026-os autóújdonságok közül, amelyek bekerültek áttekintésünkbe.

BYD – Jöhet a harmadik magyar gyártású autó?

Tavaly már vezettük, de idén jelenik meg Magyarországon a szalonokban az Atto 2 konnektoros hibridként. A magasított építésű crossover technikáját a közeljövőben egy másik BYD-modell is hasznosíthatja, hasonló méretben, de másik szegmensben.

Sajtóértesülések szerint az egyelőre Dolphin G-nek nevezett újdonság Európára szabott autó lesz, konnektorról tölthető akkus hibridhajtással. Jellegében a Dolphinra emlékeztet, amely árban a kis villanyautók, méretben inkább a kompakt modellek közé sorolható. A kínai autógyártó importőre hivatalosan nem kommentálta kérdésünkre az új autót.

Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke az Autocar brit szaklapnak adott interjújában arról beszélt, hogy a plug-in hibrid Atto 2 DM-i-hoz hasonlóan a Dolphin G is hamarabb jelenhet meg az EU-tagállamokban, mint Kínában, ahol a ferdehátú, ötajtós autókra nincs kereslet, szemben Európával.

A külső töltésű akkuval támogatott, soros-párhuzamos hibrid hajtásláncban az Atto 2 DM-i-ből ismert 1,5 literes benzines négyhengeresre és nagy teljesítményű hajtó villanymotorra számíthatunk.

Számunkra azért is kiemelten fontos lehet ez a modell, mert a gyártó az európai piacra szánja, így ez lehet a harmadik Szegeden gyártott típus. A vállalat korábban megerősítette az első két nálunk készülő típusként a Dolphin Surf és az Atto 2 helyi gyártását, így a Dolphin G lehet a következő. Szegeden most januárban indul a próbagyártás, a második negyedévre befejeződik présüzem és a fényezőüzem létesítése, ezt követően kezdődhet meg a tényleges szériagyártás a legújabb magyarországi autógyárban.

Chery – Szuperhibriddel erősít a Tiggo 7

Márkaként csak tavaly szeptemberben indult Magyarországon a Chery, tehát jóval az Omoda és a Jaecoo után érkezett hazánkba a konszern fő exportmárkája. Négy hónap után a DataHouse adatai szerint 999 forgalomba helyezett autó állt a nevük mellett a 2025-ös évben, amivel megelőzték az egész évben jelen lévő és 987 autóig jutó Jaecoo-t, illetve a Hondát és a SEAT-ot.

Ebben az évben a márkától egy friss bevezetésre számítunk, amely illik az ár alapján szűrt újdonságokról szóló cikkünkbe. Az importőr Grand Automotive East arról tájékoztatta a Vezesst, hogy a Tiggo 7-ből megjelenik a teljes hibrid, várhatóan áprilisban. Más kínai márkák importőréhez hasonlóan a Chery hazai képviselete is a hibridekre összpontosít idén a további növekedés érdekében.

Modellfrissítések a Daciánál

Autóinak jelentős részét renoválja 2026-ra a Dacia. Ez év januárjától elérhető a megújult Jogger, a Sandero és a Sandero Stepway. A fő újdonságot a fordított T alakú LED nappali menetfény, valamint a fényszórókat összekötő, pixelekre emlékeztető fehér pöttyös hűtőmaszk jelenti. Opcióként elérhető az automata távolsági fényszóró.

A fejére fordított T-alak a hátsó fényszóróban is felbukkan a Sanderóknál, míg a Joggernél ez a függőleges tájolású, az autó méretét optikailag megnövelő lámpákban fektetve jelenik meg.

A belépő Sanderónál elérhető 90 lóerős, 1,0 literes, három hengeres benzinmotor teljesítményét feltornázták száz lóerőre.

A Sanderókon kívül a Jogger is 1,2 literes háromhengeresre cseréli az ezres sorhármast. A korábbi 100 helyett 120 lóerős, LPG-vel is üzemeltethető motor a kézi váltón kívül hatfokozatú duplakuplungos automatával is kérhető lesz. A modellfrissítések mibenlétéről nemrég részletesen írtunk.

Belefér az évbe még egy típus továbbfejlesztése: a Spring módosul ismét. A modellfrissítés utáni változatot a tervek szerint 2026. augusztusától értékesíti a márkakereskedő-hálózat.

FIAT – Vége a csendnek

Hosszú évekig sajnos átugorhattuk a FIAT-ot, amikor a várhatóan megjelenő új autókról írtunk, de a termékfejlesztés élénkítésének idén is leszek kézzelfogható eredményei, a kevésbé magas árú autók között is.

Már januárban itt van az 500 hibridhajtással. Korábban az 500 a 12 voltos, szíjhajtású önindító-generátorral és az apró lítiumion akkumulátorral a hajtáslánc villamosításának legalacsonyabb fokán állt, az új változat azonban fejlettebb, 48 voltos hibrid. A 3571 mm-es városi autó vászon harmonikatetős, tetőkeretes kabrióként is megvásárolható.

A megnövelt feszültségű villamos gép már érezhetően képes lehet besegíteni a 65 lóerős, 1,0 literes benzines motornak az autó gyorsításába. Ám így is 16,2 másodpercig tart a háromajtósban és 17,3 másodpercnyi türelmet kíván a kabrióban, ha állórajttal érnénk el a 100-as tempót.

Lejjebb mehet a Grande Panda alapára, mert megjelenik a testvérmodellekhez választható sima benzines motorral is. A 100 lóerős ezerkettes 10,76 mp alatt gyorsítja 100-ra a nem túl nagy, de családi használata is befogható autót. Végsebessége 160 km/óra, fogyasztása 5,6-5,7 liter 100-on a WLTP-norma szerint. Az új motorváltozat hazai debütálása április elejére várható.

Picivel később még egy újdonsággal jelentkezik a FIAT, a második negyedév vége felé jelenik meg a Topolino. A májusra-júniusra datálható mopedautó mindössze 8,2 lóerős, akkumulátora bruttó 7 kilowattórás és 45-nél nem képes gyorsabban haladni. Akkuja csak váltóáramról tölthető és csupán 2,3 kilowattórás teljesítménnyel, de így is teljesen feltölt négy óra alatt.

Választékbővítésként érkezik a 600 Sport, aminél ne Abarth-jellegű megvadításra gondoljatok! A 600-as külseje módosul, sportosabb lökhárítókat kap és eltérő színekben lesz elérhető. Hajtásláncában a 145 lóerős, az automatikus váltóba épített villanymotorral támogatott 48 voltos hibrid háromhengeressel találkozunk.

Hyundai – Középpontban a Bayon

Idén a Hyundainak nagyon erős éve lesz az elektromos Staria kisbusztól a tavaly Münchenben megvillantott Ioniq 3 szériaváltozatán keresztül a Tucson és a Santa Fe év végi bemutatásáig, amiről cikksorozatunk későbbi részében írunk majd részletesebben.

Ebbe a gyűjtésbe a Bayon révén került bele a dél-koreai autógyártó, mert az igazán praktikus és jó ár-érték arányú autó megújul 2026 végén. Ez nem modellciklus közepi frissítés, hanem új generáció érkezését jelenti, információink szerint a Hyundai Bayon crossoveresebb formában jön. Mivel gyártása decemberben indul, 2027 első harmadában válhat megvásárolhatóvá a hazai márkakereskedésekben.

Kia – Ceed helyett K4

Nem aprózza el a 2026-os évet a Kia sem, ami a hazánkban megjelenő újdonságokat illeti. Nagyon kevés márkának lesz olyan gazdag időszaka a következő 10-14 hónap, mint a Kiának. Ha csak a földközelibb autókra koncentrálunk, akkor is megemlíthetjük a megújult Stonicot, amely már rendelhető itthon.

Szintén az év elejétől elérhető hazánkban a vadonatúj K4. A kompakt autó 115-180 lóerős motorokkal választható a konfigurátor szerint 9 749 000 és 13 579 000 Ft közötti listaáron, négyféle felszereltséggel.

Picit később kombi is lesz belőle, a K4 SW februári gyártásindítása alapján az importőr április végi hazai bevezetésre számít. Ez a dátum a benzinesek megjelenésére vonatkozik, a hibridváltozatot 2027 első felében szállíthatja Magyarországra a Kia.

Zsolnán, a Fátra lábánál fekvő üzemben februárban kezdődik az EV2 gyártása, az ígéretes villanyautó már áprilisban ott állhat a magyarországi márkakereskedésekben.

Amióta a Ceed többi változatának tavaly nyáron megszűnt a gyártása, a modellcsaládot az XCeed képviseli. Az augusztusra várt megújított verzió azt jelzi, hogy még pár évig lesz mivel kiegészíteni a méretben és árban is feljebb lépő K4-est.

Új típus Európában a Kia Seltos, amely korábban nem jutott el hozzánk. Technikája a nála egy centiméterrel rövidebb Niróval közös, a K3-as padlólemezre épülő, 443 centis crossover 536 literes csomagtartót ígér.

Kezdetben benzines motorokkal lesz kapható, induláskor a három benzines között van 1,6 literes turbós és 2,0 literes szívó benzines is, a piacok igényeitől függően. A Seltos szeptemberre várt hazai megjelenés előtt már biztosabban látni a hazai motorváltozatokat. 2027 első negyedévében egészülhet ki a kínálat full hibrid modellel, elektromos viszont nem lesz belőle, arra ott az EV3.

Hatótávnövelős villanyautó a Leapmotortól

Nagyon kevés autó fut Európában külső töltésű akkuval és soros hibridhajtással, tehát olyan hajtásrendszerrel, amelyben a belső égésű motor csak áramot termel az akkumulátorba és nem vesz részt közvetlenül a kerekek forgatásában.

Ezt az elvet követi a Magyarországon 2026. januárjától rendelhető Leapmotor B10 hibridváltozata a hatótávnövelő technikával, amelyet elektromos hajtással már vezettünk. A 453 centis B10 REEV (Range Extended Electric Vehicle) a konnektorról tölthető akkus hibridek közé tartozik, elektromos hatótávja 80 km egy töltéssel.

Ha lemerül az akku, nem muszáj rögtön töltőre kullogni, mert az 1,5 literes benzines áramfejlesztő beindulásával az autó továbbhaladhat, mert belső égésű motorja generátorként áramot termel egészen addig, amíg ki nem fogy a tank. Cserébe az autó szervizelése többe kerül a tisztán elektromos hajtásúaknál.

Bár az érkező autók árát megbecsülni is csak nagy ráhagyással lehet, a jutányosabb 2026-os autók szűrésébe bekerült a Leapmotortól az a kompakt elektromos SUV, amelynek itthoni premierjét szeptemberre tervezi a vezérképviselet. A B03X-et a kínai autógyártó egy új, globálisan használandó padlólemezre építi, a gyártó jó térkihasználást és városi környezetben is jól használható felépítést ígér.

Mitsubishi – Újra Grandis

Amióta a Mitsubishi a Renault-modellekkel erősíti kínálatát, hirtelen megszaporodtak az újdonságok. Az egyik új érkező a Grandis. Ezen a néven korábban egy 5+2 személyes egyterűt ismertünk, az új két üléssoros és a Renault Symbioz minimális módosításával született.

Januárban már ott lesz a Mitsubishi-márkakereskedésekben az új családi autó, amelynek használati értékén sokat javít a hosszirányban 160 milliméteres úton állítható hátsó üléspad, amivel a csomagtér növelhető meg a hátsó lábtér rovására vagy viszont, amire épp szükségünk van.

A hajtásláncban az 1,3 literes, 140 lóerős benzines dolgozik kézi vagy duplakuplungos automatikus sebességváltóval, A 158 lóerős full hibrid hajtásrendszerben 1,8 literes négyhengeres szívó benzines dolgozik össze két villamos géppel és sebességváltóból is kettő van.

Nissan – Visszatér a Micra!

Három év szünet után tér vissza a Nissan Micra az autóipari vérkeringésbe. Elődje a Clio IV műszaki alapjait vette át és vele közös üzemben készült Franciaországban. A francia kapcsolat ismét adott, de most az AmpR Small padlólemez a bázis, amit az R5-tel és az R4-gyel oszt meg a japán kisautó.

Ez azt jelenti, hogy csak elektromos hajtáslánccal lesz elérhető, valószínűleg február végén-tavasz elején. A Micra 40 és 52 kilowattórás akkumulátorkapacitása az R5 öröksége, akárcsak a technika többi eleme.

A kisebb akkuhoz 90 kW-os (122 LE), a nagyobbhoz 110 kW-os (150 LE), állandó mágneses szinkronmotor jár. A kisebb akku maximum 80, a nagyobb 100 kW teljesítménnyel tölthető egyenáramú gyorstöltőről. A váltóáramú töltés maximumteljesítménye 11 kW. A hatótáv hivatalosan 317 vagy 416 kilométer egy töltéssel. Itt olvashatjátok tapasztalatainkat az ígéretes kisautó első vezetéséről.

Omoda és Jaecoo – Full hibridek a jobb fogyasztásért

Elektromos és benzines hajtásláncokkal már megvetette a lábát itthon az Omoda 5 és a Jaecoo 7. Az idei évben a benzines-elektromos hibrid hajtásrendszerek bevezetésére összpontosítanak a Chery konszernhez, Kína legnagyobb autóexportőréhez tartozó márkák.

Az alacsonyabb, helyesebben kevésbé magas ársávba sorolható autóként januártól elérhető az Omoda 5 SHS-H jelölésű változat. Az Omoda 5 HEV (Hybrid Electric Vehicle) benzines motorja 1,5 literes és turbófeltöltéses, a takarékosabb üzem érdekében Miller-ciklusban működik. A négyhengeres benzinest egy villanymotor egészíti ki, a két erőforrás működését a hibrid hajtáslánchoz kifejlesztett automatikus sebességváltó hangolja össze. A hajtásrendszer maximális teljesítménye 224 lóerő.

Természetesen a testvérmárka sem marad le az öntöltős soros-párhuzamos hibridekről, náluk az év második felében indulhat a Jaecoo 5 HEV és a Jaecoo 7 HEV magyarországi értékesítése.

Opel – Reflektorfény az Astrán

Korábbi piaci súlyához képest nagyon visszaszorult itthon az Astra, amin az Opel mindenképp változtatni kíván. Ez nem megy egyik napról a másikra, de fontos lépés lehet a visszatérésben a közelgő modellfrissítés. Tavasszal fut be a márkakereskedésekbe a továbbfejlesztett kompakt autó a megvilágított Opel-emblémával, amelyből függőleges és vízszintes fénycsík szalad ki, meghatározva az autó fő karaktervonalait.

A takarékos és tartós négyhengeres dízelmotor túléli a modellfrissítést. Az elektromos verzió picit lép előre hatótávolságban és akkukapacitásban. 54 helyett 58 kilowattórás akkumulátorával akár 454 kilométeres hatótávolságot ígér a mostani 418 km-rel szemben. Az elektromos Astra fontos újdonsága a V2L funkció, tehát külső fogyasztók töltésére, működtetésére is használható az akku energiatartalma.

Az F Corsa alapjait a 208-as Peugeot adja, amelyből idén bemutatkozik a friss generáció, lásd a Peugeot-nál pár sorral lejjebb. Importőri forrásból származó információnk szerint az Opel 2027-re tervezi a modellváltást és a jövő év közepén számíthatunk a következő Corsára.

Peugeot – Megújuló 308, vadiúj 208

Itthon a Peugeot 308 remek kombiként sem éri el azt a piaci részesedést, amit kvalitásai indokolnának, de a továbbfejlesztés egy új esély felhívni rá a figyelmet. Könnyű lesz azonosítani a 2026-os modellt, mert az oroszlános emblémán kívül a hűtőrács felső szegmensei is fénylenek. A januártól forgalmazott autó első fényszóróit oldalanként három oroszlánkarom formájú LED-sáv tagolja, amelyek egyben irányjelzőként is szolgálnak.

Négyféle hajtáslánc marad a kínálatban, köztük egy dízelmotor is. A 131 lóerős, másfél literes HDI és a 145 lóerős, 48 V-os kisegítő hibrid első pillantásra ugyanaz, mint volt. A 195 lóerős rendszerteljesítményű plug-in hibridnél is ugyanazok a számok, mint eddig, viszont a 156 lóerős elektromos változat hatótávolsága 450 kilométerre nő. Az akkuméret nem változott, a hajtáslánc üzemi hatásfoka javult.

Idén a márka legnagyobb dobása a 208 leváltása lesz. Az új generációt várhatóan látni fogjuk az idei évben, mert ott lehet a Párizsi Autószalon Peugeot-standján, de értékesítése később indul. A következő 208 már 2027-es újdonság.

Renault – Ráncmentesen búcsúzik a Clio V

Európában a Clio hagyományosan a legnagyobb darabszámban értékesített autók közé tartozik, tavaly is dobogós volt, ennek ellenére leváltja a gyár. Az új generáció februárban jelenik meg hazánkban, a Clio VI 1,2 literes benzines turbómotorral és full hibrid hajtásrendszerrel lesz kapható itthon. Utóbbi 1,8 literes, benzines, sornégyes szívómotort, két villamos gépet illetve két sebességváltót vonultat fel.

114 lóerős motorral 8 199 000 forint lesz az új Clio alapára kézi váltóval, a hatfokozatú duplakuplungos benzines 9,5 millióról indul, a legjobban felszerelt hibrid listaára 11 499 000 Ft. A 67 mm-rel 4116 milliméteresre nyújtott Clio az idén érkező új autók közül az egyik legfontosabb, vezetéséről itt olvashattok részletesen.

2026-ban befut Magyarországra az új Twingo. Az elektromos hajtásra átálló retroautó megjelenésére a vezérképviselet nem jelölt meg konkrét bevezetési dátumot. Mi azt tippeljük, hogy az év közepén vagy második felében érkezhet meg, de az új R5 és az R4 kapcsán azt tapasztaltuk, hogy nagy nyugat-európai kereslet lassította eljutásukat a villanyautós szempontból marginálisnak mondható magyar piacra.

Škoda – Jön a megfizethetőbb villanyautó

Lejjebb viszi villanyautóinak belépőszintjét a Škoda. Újdonságuk nagyjából a benzines Vitara méretében jelenhet meg, a márka sajátságos elnevezésű SUV-modelljei közül a Kamiq dimenzióit örökli az új technikára épített városi autó.

A VW-csoport elektromos városiautó-családjának (EUCF) tagjaként színre lépő Epiq akár 425 kilométert tud majd megtenni egy feltöltéssel, csomagtartója pedig 475 literes – impozáns értékek egy alapvetően városi használatra szánt, mindössze 4,1 méteres járműtől. Az autót a SEAT gyártja majd Barcelona közelében.

Még pont beleférhet a 2026-os esztendőbe a teljes hibrid hajtású, de nem plug-in hibrid Octavia. A full hibrid Octaviák megjelenését 2026 legvégére prognosztizálja az importőr Porsche Hungaria.

Suzuki

Idén a Suzuki fő újdonsága a frissen érkező E Vitara, amelyet már vezettünk és videót is forgattunk arról, mit tud első- és összkerékhajtással. A Swift új, a benzines Vitara és az S-Cross a motorok módosítása után idén változatlan formában marad piacon, viszont a márka más elektromos autókkal bővítheti kínálatát.

Egyelőre feltételezés, de nem kizárt, hogy Európában is megjelenhet a tavaly év végén Tokióban koncepcióautóként megmutatott Vision e-Sky. A német Auto Motor und Sport szaklap értesülése szerint az év legvégén lehet a bemutatója.

Japán belpiacos verziójának 270 km feletti a hatótávolsága, ami nem WLTP-szabványos érték. Az aranyos mikroegyterű három üléssoros, hatszemélyes autó, mindezt a japán kei-car (kisautó) szabvány méretkorlátain belül megvalósítva, 3395 mm-es hosszúsággal, 1475 mm szélességgel és a szélességet meghaladó, 1625 mm magassággal.

Az biztos, hogy ha el is jut Európába, Magyarországon idén nem lesz belőle megvásárolható autó. 2027 első felében már többet tudunk arról, hogy a Suzuki készít-e európai átiratot a japán belpiacos kiskocsiból. Szerintünk lenne rá kereslet, pláne, ha az ára is jó. Korábban nemigen akadt példa rá, hogy egy japán autógyártó az európai szabványokhoz igazítja belpiacos kisautóját, de a Mitsubishinél az i-MIEV-vel és a Suzukinál a Wagon R+-t megelőző Wagon R-rel akadt már rá példa.

Toyota

Nagyon sok új vagy továbbfejlesztett autót hoz be idén a Toyota az Urban Cruisertől a szintén akkumulátoros elektromos hajtású C-HR+-on át a vadonatúj RAV4-ig, de közülük csak az év elejére várható Aygo X-et várjuk az alsó ársávos autók közé.

Új benne a szívó benzinest kiváltó hibrid hajtáslánc a Yarisból é a Yaris Crossból, ennek elhelyezéséhez 7,6 centiméterrel meg kellett nyújtani az autó orrát. A 116 lóerős hajtással az Aygo X a benzines 15,5 másodperce helyett 9,2 mp alatt gyorsul százra. a hibrid hajtásrendszerre átállított kisautó 7 650 000 forinttól volt előrendelhető. A megújult Aygo X menetpróbáját ide kattintva olvashatjátok el.

Volkswagen – Villanymotorral is lesz Polo

Elektromos és hibridhajtással is érkeznek új Volkswagenek a várhatóan földközeli ársávban, legalábbis ami a mostani autóárakat illeti. A harmadik negyedévre tervezi az importőr a modellfrissítés utáni ID.3 bevezetésén kívül az ID. Polo értékesítését, ami egyben a márka villanyautóinak belépőárát is lejjebb viheti.

Nem tudunk összegeket, de eddig a gyár következetesen 25 000 euró alatti indulóárat kommunikált, ami 10 millió Ft alatti összeg átszámítva, bár a magyarországi rekordáfa átbillentheti a kerek összeghatáron túlra. 4053 mm-es karosszériájával és 435 literes csomagterével az ID. Polo nem hat kisautónak. Akkuból 37 és 52 kilowattórásra számíthatunk, előbbi lítium vasfoszfát telep, utóbbi NMC-s. Az első kerekeket hajtó motorok 116-135-211 lóerőt adnak le, a GTI 226 lóerős lehet.

Új névadási struktúrát hoz magával az MEB+ padlólemezre épülő autó érkezése ez is egy olyan terület, hol a Volkswagen józanul korrigál és az autót annak nevezi, ami: az elektromos ID-modellcsaládba tartozó Polónak.

Év vége felé, valószínűleg a negyedik negyedévben kapja meg a VIII-as Golf és a most bevezetett T-Roc azt a teljes hibridhajtást, amivel a Volkswagen a toyota hibridjeinek sikerére kíván reagálni.

A saját fejlesztésű full hibrid rendszerről még nem tudunk részleteket azt leszámítva, hogy az egyik verzió 136, a másik 170 lóerős lesz és várhatóan 15 százalékkal kevesebbet fogyasztanak majd a WLTP-ciklusban a kisegítő hibrideknél.